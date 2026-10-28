Jenna Ortega: Leksioni i dashurisë për inteligjencën artificiale
Jenna Ortega, aktorja e njohur, ka një opinion të prerë për inteligjencën artificiale, dhe po, na pëlqen! Ajo thekson se teknologjia s'ka shanse të zëvendësojë dashurinë dhe emocionet tona njerëzore. Kjo është një bombë e vogël e vërtetash, sidomos kur bota duket se po çmendet pas AI-së për çdo gjë.
24-vjeçarja, e cila luan rolin e Klarës – një shoqe artificiale për një vajzë adoleshente të vetmuar e të sëmurë – në filmin e saj të ri fantastiko-shkencor “Klara and the Sun”, e di çfarë po thotë.
Në një intervistë për The Hollywood Reporter, Ortega ishte super e qartë: pavarësisht sa shumë përparon teknologjia, janë marrëdhëniet tona njerëzore ato që i japin jetës kuptim. Dhe ne jemi plotësisht dakord! "Inteligjenca artificiale nuk e ndien dashurinë dhe nuk e kupton vërtet atë," tha ajo. "Mund të jetë kureshtare dhe të përpiqet, por në fund janë njerëzit që kemi pranë ata që e bëjnë jetën kaq të veçantë." Ta mbajmë mend këtë kur t'i bëjmë ndonjë pyetje ChatGPT-së për dashurinë.
Filmi nuk është vetëm një shfaqje e thjeshtë teknologjike, por prek edhe një temë tjetër shumë të rëndësishme: atë të një familjeje të përçarë, ku anëtarët luftojnë për të komunikuar. Sipas Ortegas, Klara, megjithëse artificiale, i ndihmon ata të kuptojnë rëndësinë e dashurisë dhe të pranojnë të metat e njëri-tjetrit. Ironike, apo jo? Një robot na mëson të jemi më njerëzorë.
Ortega theksoi se Klara i ndihmon njerëzit të rizbulojnë dashurinë në një botë të izoluar, të errët dhe distopike, dhe se gjatë gjithë historisë njerëzore gjithçka ka qenë e lidhur me dashurinë.
Ah, dhe mos harrojmë kush qëndron pas këtij projekti: regjisori Taika Waititi! Ai bashkëpunoi me shkrimtarin Kazuo Ishiguro, autorin e romanit mbi të cilin bazohet historia. Waititi ka rrëfyer se Ishiguro e kishte inkurajuar që të mos i qëndronte besnik librit fjalë për fjalë, por t'i jepte filmit stilin dhe vizionin e tij kreativ, dhe se e mbështeti që nga fillimi në atmosferën që ai dëshironte. Pra, Taika e ka marrë lirinë e plotë për të bërë magjinë e tij!
Ç'mund të themi tjetër? Mesa duket, dashuria nuk mund të kodohet. A jeni dakord me Jennën, apo mendoni se AI mund të na befasojë një ditë me ndjenjat e saj?