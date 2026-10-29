Jepuni jetë të re kornizave të vjetra me 6 truke DIY plot stil!
Kush s'ka në shtëpi disa korniza të vjetra e të harruara, që zënë vend kot nëpër dollapë ose në ndonjë cep të papërdorur? Të themi të drejtën, me telefonat plot foto e galeritë dixhitale që i kemi gjithmonë me vete, pak kush kujtohet të printojë më ndonjë prej tyre. Ama, ama! Kjo nuk do të thotë që këto korniza, sidomos ato me detaje apo histori, duhet t'i hedhim fare. Përkundrazi! Me pak fantazi dhe ca punë DIY, mund t'i transformoni në diçka vërtet unike dhe super stil, që i jep tjetër pamje shtëpisë, pa shpenzuar asnjë lek ekstra. Ripërdorimi i tyre është jo vetëm një zgjidhje praktike dhe ekonomike, por edhe super trend në dizajnin e brendshëm, duke ndërthurur estetikën e lartë me anën ekologjike. Është koha t'i kthejmë në yje të reja të dekorit!
Pjata llogu super chic dhe organizues aksesorësh
Kornizat e vjetra, ato me gdhendje dhe detaje artistike, janë perfekte për t'u kthyer në pjata llogu super luksoze. Kujtoni ato pjatat e shtrenjta që shihni nëpër dyqane, epo, tani mund t'i bëni vetë! Mjafton t'i shtoni një bazë të fortë brenda – mermeri i ftohtë, shkëlqimi i pasqyrës, apo eleganca natyrale e kashtës – çdo gjë që i jep një "boost" pamjes. Më pas, zgjidhni doreza elegante anash dhe keni një aksesor unik dhe funksional, që i jep karakter tavolinës së kafesë apo karrocës së barit, dhe shërben për të mbajtur parfumet ose aksesorët e rregulluar.
Po flasim për bizhuteritë? Sa herë na ngatërrohen varëset me njëra-tjetrën, sa nerva na prishin kur s'gjejmë atë që duam në moment! Epo, këtij makthi i vjen fundi. Merrni një kornizë, vendosni një rrjetë metalike brenda dhe keni gati një varëse perfekte për kolierët tuaj. S'do të ngatërrohen më kurrë, dhe do të duken si ekspozuar në një butik. Një alternativë tjetër, sidomos për sirtarët që keni kaq shumë gjëra, është të mbushni kornizën me shkumë të veshur, për të krijuar ndarëse të sheshta për bizhuteritë. Kështu ato nuk "vdesin" në fund të sirtarit, por qëndrojnë të rregullta dhe të aksesueshme. Estetikë dhe praktikë bashkë!
Muret marrin tjetër pamje dhe bordet funksionale
Doni t'i jepni thellësi dhe karakter një muri bosh, atij që duket kaq i mërzitshëm, por s'keni lekë për ndërtime speciale apo dizajne të shtrenjta? Zgjidhja është më e thjeshtë nga ç'mendoni dhe super kreative! Përdorni një seri kornizash boshe, të madhësive të ndryshme, dhe rregullojini me harmoni gjeometrike në mur. Dhe ja ku vjen sekreti i vogël: ngjyrosini me të njëjtën ngjyrë monokromatike si muri. Do të krijoni një efekt relievi befasues dhe super elegant, që të kujton detajet luksoze arkitekturore të stilit europian.
Organizimi i përditshëm bëhet shumë më estetik dhe i këndshëm me kornizat e vjetra, duke i kthyer ato në ndihmës të vërtetë. Vendosni një copë lino me teksturë të bukur ose një tapë funksionale brenda një kornize, bashkojeni me thumba diskretë (që mezi duken!) dhe keni gati një tabelë njoftimesh të bukur dhe elegante. Perfekte për hyrjen e shtëpisë, ku mund të shkruani çdo gjë nga listat e pazareve te mesazhet frymëzuese, apo edhe në zyrë, ku ju duhet të keni gjithçka nën kontroll. Thjesht super praktike dhe me stil!
Lojëra dhe pasqyra me shkëlqim
Keni korniza të mëdha, mbase ato nga ndonjë pikturë e vjetër, dhe s'dini absolutisht ç't'i bëni? Kthejini në lojëra origjinale dhe super funksionale për sallonin tuaj! Është kaq e thjeshtë: vizatoni me kujdes një shah ose një tabelë damë në një copë kartoni të fortë, futeni poshtë xhamit të kornizës dhe vendosni gurët e lojës sipër. Ja ku keni një qendër argëtimi që kombinon në mënyrë perfekte lojën me dizajnin e brendshëm. Kush tha që mobiljet nuk mund të jenë interaktive dhe të sjellin kaq shumë hare në shtëpi?
Dhe nëse muret janë plot e përplot me korniza e foto, por ju mungon diçka, keni nevojë patjetër për një pasqyrë, përsëri kornizat e vjetra janë zgjidhja magjike. Thjesht shkoni te një xhamaxhi lokal (po, ekzistojnë ende!) dhe kërkoni t'ju presë një pasqyrë fiks në masën e kornizës tuaj. Hopa! Keni një pasqyrë të re, stil vintage, që i jep dritë, thellësi dhe një prekje elegante hapësirës tuaj. Dhe gjithçka kjo me një kosto qesharake, që s'do ta besoni! Pse të blini të reja kur mund të bëni diçka kaq cool me pak shpenzime?
Pra, para se t'i hidhni ato korniza të vjetra, mendojeni dy herë! Cila nga këto ide DIY ju pëlqeu më shumë dhe do ta provonit menjëherë?