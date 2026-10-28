Aleksandra Nika, mbështetje për Konstandinos Argiroun në Paris
Aleksandra Nika ishte në Paris për të ndjekur koncertin e parë të madh të Konstandinos Argirout në kryeqytetin francez. Ky shfaqje, që u mbajt në La Seine Musicale, ishte një ëndërr e bërë realitet për artistin, i cili po zgjeron praninë e tij ndërkombëtare. Argirou e kishte shprehur më parë, nëpërmjet rrjeteve sociale, sa i rëndësishëm ishte ky objektiv për të.
Aleksandra Nika udhëtoi drejt Parisit për të qëndruar në krah të partnerit të saj, duke ndarë me të këtë moment të veçantë profesional. Prania e bashkëshortes së tij në këto momente kyçe të karrierës së këngëtarit tregon qartë lidhjen e tyre të ngushtë dhe mbështetjen e ndërsjellë. Sepse ç'është një sukses i madh pa njeriun tënd të zemrës aty për të të duartrokitur, apo jo?
Koncerti në Paris nuk ishte thjesht një shfaqje e zakonshme për Argiroun. Ishte hera e parë që këngëtari popullor prezantonte muzikën e tij para publikut të kryeqytetit francez, në një vend me peshë të veçantë kulturore. Zgjedhja e La Seine Musicale, një hapësire moderne dhe imponuese, thekson ambicien e tij për të zgjeruar shtrirjen artistike përtej kufijve grekë. Kjo është një lëvizje që shënon një kapitull të ri, mjaft emocionues, në rrugëtimin e tij.
Para natës së madhe të koncertit, Aleksandra Nika ndau me miqtë e saj online momente nga qëndrimi i saj në Paris. Një nga postimet, i publikuar më 17 tetor 2026, e tregonte atë duke shijuar pamjen nga Kulla Eifel. Sa klasike! Por ama, kush nuk do të bënte një foto aty, kur është në qytetin e dritave? Ky udhëtim në Paris, përveç dimensionit profesional për Konstandinos Argiroun, i dha çiftit mundësinë të shijonin së bashku atmosferën dhe bukurinë e kryeqytetit francez, duke shtuar momente personale në një shfaqje të rëndësishme ndërkombëtare. Dhe s’ka si puna e tyre, që punën ta kthejnë në pushim e romancë!