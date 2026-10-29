BBVK 5 vjen me surprizë: Studioja komplet e re!
"Big Brother VIP Kosova 5" pritet të fillojë këtë të premte, dhe duket se produksioni ka vendosur të na lërë me gojë hapur që në nisje. Studioja e re do të jetë... E RE! Po, po, e dëgjuat mirë, harrojeni atë që keni parë deri tani, se po vjen një look totalisht tjetër.
Moderatori Alaudin Hamiti, ai që na mban të lidhur me shtëpinë më të famshme, zbuloi gjithçka përmes një postimi në Instagram, vetëm pak ditë para fillimit të spektaklit. Dhe si e zbuloi, si e zbuloi! Në foton që publikoi, skenografia e vjetër shfaqej e çmontuar, me pjesët e saj të shpërndara kudo në dysheme. Imagjinoni atë çoroditje, sikur sapo ka kaluar një ciklon... por në fakt, është shenjë se po nis diçka super e re!
Veç fotos, Hamiti kishte dhe një mesazh për ndjekësit, duke konfirmuar zyrtarisht se ky sezon do të na sjellë një studio krejt të re, ashtu siç e meriton edicioni i pestë. Bye bye old set design. New emotions await us in a completely new studio, shkroi moderatori, duke na dhënë shijen e parë të asaj që po vjen.
Ndryshimi në skenografi është një nga risitë e zbuluara disa ditë para fillimit të edicionit të ri. A do të jetë kjo studioja e re që do të thyejë të gjitha rekordet e pamjeve?