Anna Vissi u relaksua në Marok, ja kush ishte shoqëruesi 'sekret'!
Anna Vissi ka bërë valixhet gati dhe është larguar nga zhurma e përditshme dhe angazhimet profesionale, duke shijuar një udhëtim të shkurtër në Marok. Këngëtarja e dashur ndau me ndjekësit e saj në Instagram pak nga momentet që po kalonte, por një detaj ajo e mbajti disi të fshehtë – kush e shoqëronte në këtë aventurë!
Por, siç ndodh rëndom me sekretet e personazheve VIP, edhe ky u zbulua shpejt. Identiteti i shoqëruesit të saj u bë publik falë llogarisë personale të Ilias Psinakis. Ai postoi një foto të përbashkët, duke konfirmuar se po shijonin pushimet bashkë, e ne të themi të drejtën, mezi prisnim të shihnim kush ishte ky shoku misterioz.
Më saktësisht, të dielën, më 25 tetor, Ilias Psinakis publikoi në Instagram një foto ku pozonte i përqafuar me Anna Vissin. Të dy shfaqeshin plotësisht të çlodhur, brenda një pishine, duke shijuar qetësinë dhe relaksin, larg gjithë detyrimeve profesionale. Ky moment i konfirmoi të gjithëve praninë e tyre të përbashkët në Marok.
Sigurisht, Anna Vissi e ripostoi menjëherë këtë foto në llogarinë e saj. Por para kësaj, ajo kishte ndarë me ndjekësit edhe një foto tjetër, kësaj radhe me motrën e saj, Niki Vissi. Kjo na e bëri të qartë se udhëtimi i saj nuk ishte thjesht pushim, por edhe kohë cilësore me njerëzit e saj të dashur. Se fundja, kush nuk do t'i kishte marrë më të afërmit në një arratisje të tillë?
Kjo arratisje në Marok është një mundësi e artë për Anna Vissin që të relaksohet dhe të çlirohet, para se t'u rikthehet detyrave të saj artistike. Publiku i saj gjithmonë pret me padurim krijimet dhe performancat e reja, ndaj këto çaste nga Maroku janë një kujtesë e bukur e jetës së saj personale përtej skenës. Tani na mbetet vetëm të presim për hitin e radhës, apo jo?