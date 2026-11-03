Stjuardesat e zbulojnë: Pse s'duhet t'i mbash kurrë këmbët zbuluar në avion!
Nëse ke menduar ndonjëherë se sa i pastër është realisht avioni ku fluturon, bëhu gati për një të vërtetë që do të të futë frikën, sidomos nëse je fans i pantallonave të shkurtra apo fustaneve gjatë udhëtimit. Një stjuardesë me njëmbëdhjetë vite eksperiencë ka një këshillë të artë për të gjithë pasagjerët: shmangni pantallonat e shkurtra, fundet dhe fustanet që i lënë këmbët tuaja të zbuluara!
Charity Nelms, një stjuardesë, zbuloi në një video në TikTok se gjatë viteve të saj në ajër, ka parë situata të ndryshme në sediljet e avionit. Sipas saj, për arsye higjienike, pasagjerët duhet të zgjedhin veshje që mbulojnë plotësisht këmbët. Dhe jo, pastrimi i sediljes me dezinfektues nuk mjafton, sepse askush nuk e di çfarë ka ndodhur aty para se ti të ulesh. Seriozisht, kujt do t'i pëlqente të mendonte për atë?
Një tjetër stjuardesë, Cher Killoguh, shpërndau një eksperiencë edhe më shokuese. Ajo tregoi se gjatë një fluturimi, pa katër pelena të ndërruara mbi sediljet e avionit, dhe të katërta ishin, epo, të pista. Kjo të bën të thuash "Uaaaau!" me zë të lartë. Prandaj, ajo na nxit të mendojmë dy herë para se të vendosim lëkurën tonë direkt mbi sedilje. Imagjinoni atë moment!
Por sediljet nuk janë e vetmja sipërfaqe ku stjuardesat këshillojnë kujdes maksimal. Nelms rekomandon që sapo të uleni, të pastroni rripat e sigurimit. Pjesa metalike preket vazhdimisht nga pasagjerë të ndryshëm, ndërsa pjesa prej cope mund të ketë pasur kontakt me lëngje trupore apo ushqime të derdhura. Për t'u çmendur apo jo?
Edhe tualeti i avionit kërkon vëmendje të veçantë. Stjuardesa këshillon të mos hyni aty vetëm me çorape, pasi dyshemeja mund të jetë e papastër dhe çorapet thithin çdo gjë.
Avionët pastrohen pas çdo fluturimi, por ky pastrim i shpejtë zakonisht fokusohet vetëm në zonat kryesore, si kuzhina, tualetet dhe mbeturinat. Pastrim më i thelluar bëhet pas fluturimeve të gjata, ndërsa pastrimet e thella bëhen në intervale të caktuara, varësisht nga linja ajrore. Pra, sa vërtet i pastër është ai avioni yt?
Këshilla e stjuardesave është e thjeshtë dhe, le të themi, e domosdoshme: vish pantallona të gjata gjatë fluturimit, pastro rripin e sigurimit dhe mos shko në tualet vetëm me çorape. Mos harro, herës tjetër kur do të nxjerrësh këmbët, kujto çfarë pamë!