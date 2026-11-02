A ekziston ende besimi në dashuri? Akili fatalist, vajzat e BBVK e kundërshtojnë!
Debati i radhës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka qenë pikërisht dashuria, duke nxitur banorët të ndajnë mendimet dhe përvojat e tyre personale.
Akili, me mendimet e tij, e ka përshkruar dashurinë si një rrezik emocional të madh. Sipas tij, kur bie në dashuri, njeriu thjesht shkon drejt humnerës dhe shpreson gjithë kohës që personi që ka zgjedhur të mos e shtyjë poshtë.
Por, siç pritej, vajzat e shtëpisë nuk e kanë lënë këtë pa kundërshtim. Antoneta, Zoja dhe Anjeza kanë shprehur një pikëpamje krejt tjetër, duke sfiduar qëndrimin e tij. Na vjen mirë që dikush i kundërvihet këtij pesimizmi!
Kush mendoni se ka të drejtë? A është dashuria vërtet një humnerë e ëmbël, apo vlen gjithmonë të besosh te shkëlqimi i saj?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.