Mariah Carey i bën ftesë publike Lenny Kravitzit: Më telefono!
Këngëtarja e njohur amerikane Mariah Carey ka bërë një ftesë publike për bashkëpunim me yllin e rokut Lenny Kravitz, gjatë një bisede me fansat në internet. Gjatë një sesioni pyetje-përgjigjesh në Reddit, një fans i sugjeroi të realizonte një duet me interpretuesin e hitit “American Woman”.
Carey, e cila nuk e fshehu admirimin për muzikën e Kravitz, iu përgjigj me entuziazëm duke thënë: “Edhe unë e dua Lennyn… Lenny, nëse po e sheh këtë, më telefono!” Epo, nëse nuk i ka rënë zilja ende, shpresojmë që ky sinjal i hapur ta shtyjë Lenny-n t'i përgjigjet!
Por diva 57-vjeçare foli edhe për një tjetër projekt që ka ngjallur kuriozitet prej vitesh: albumin e saj të parealizuar muzikor, “Someone’s Ugly Daughter”, të cilin e incizoi në vitin 1995. Kur u pyet se kur do të mund ta dëgjojnë fansat, përgjigja e saj ishte e shkurtër dhe tipike për dramën e albumit: “Më pyesin për këtë pothuajse çdo javë. Përgjigjja ime është… ende jo. Ky është një sinjal!”
Carey e ka përmendur këtë projekt disa herë, duke pranuar se në atë kohë drejtuesit e industrisë muzikore nuk e mbështetën idenë e publikimit. Në një intervistë për “Apple Music 1” në vitin 2020, ajo shpjegoi se karriera e saj kontrollohej rreptësisht nga drejtuesit muzikorë.
Madje, ajo kishte menduar ta publikonte albumin në mënyrë anonime, që dëgjuesit ta zbulonin vetë, por kjo ide nuk u realizua. Megjithatë, albumi pa dritën e botimit nën emrin e grupit Chick, ku shoqja e saj Clarissa Dane ishte vokalistja kryesore. Mariah kontribuoi me vokale shoqëruese, duke përdorur pseudonimin D. Sue.
Në librin e saj me kujtime, “The Meaning of Mariah Carey”, ajo shpjegoi se përmes këtij projekti dëshironte të largohej nga imazhi i saj i kuruar dhe të provonte një stil më të lirshëm. Ajo shkroi se dëshironte të çlirohej, të shprehej pa kufizime dhe të argëtohej. Dhe ne themi: po pse na e mban ende këtë argëtim për vete, Mariah?