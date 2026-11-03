Granit Xhaka dhe Breel Embolo Kthehen në Zvicër! Skandali i Vaksinave... “Amnisti”?
Uff, imagjinoni pak këtë dramë! Granit Xhaka dhe Breel Embolo, pas gjithë atij zhurme, do t'i bashkohen sërish kombëtares zvicerane në nëntor. Federata Zvicerane e Futbollit e konfirmoi vetë rikthimin e dy lojtarëve, pasi duket se çështja e certifikatave false të vaksinimit kundër COVID-19 ka marrë fund. Më mirë vonë se kurrë, apo jo?
Të dy lojtarët, mesfushori shqiptar dhe sulmuesi zviceran, u lanë jashtë ekipit kombëtar pasi shpërtheu skandali me dokumentet e falsifikuara. Këto certifikata, të gjithë e dimë, u përdorën gjatë pandemisë për të bërë të mundur udhëtimet dhe pjesëmarrjen në aktivitetet sportive.
Xhaka e pranoi publikisht gabimin e tij dhe kërkoi falje. Të dy lojtarët u dënuan me një gjobë të pezulluar prej 150 mijë frangash zvicerane, plus një periudhë prove dyvjeçare. Kjo është ajo çmimi që paguan kur guxon të “improvizosh” me dokumentet, edhe nëse je yll futbolli.
Pas një shqyrtimi të kujdesshëm, federata e vlerësoi rikthimin e tyre në ekip si të arsyeshëm. Edhe ato katër ndeshje ndërkombëtare që humbën gjatë shtatorit dhe tetorit, si duket, i morën parasysh.
Po kapiteni Xhaka? Po, po, vazhdimi i tij si kapiten i skuadrës është konfirmuar gjithashtu! Federata tha se vendimi për shiritin e kapitenit i përket trajnerit Murat Yakin dhe vetë ekipit.
Zvicra aktualisht kryeson Grupin E të Ligës së Kombeve me dymbëdhjetë pikë dhe do të luajë dy ndeshjet e fundit në nëntor, kundër Sllovenisë dhe Skocisë. Rikthimi i Xhakës pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për ekipin në këto sfida.