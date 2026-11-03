Ben Blushi firmos Historitë e çmendura të Tiranës: Kujt po i shkon i pari autografi?
Shkrimtari Ben Blushi shkruan se po firmos kopjet e para të librit të tij më të ri, Historive të çmendura të Tiranës. Eventi i lançimit ishte caktuar për në orën 18:00, dhe para tij Blushi po firmoste disa kopje për mysafirët e tij.
Një lëvizje e ëmbël për të surprizuar të ftuarit, apo thjesht strategji marketingu gjeniale për të bërë që të gjithë të flasin? Ne mendojmë se një libër me titullin Histori të çmendura të Tiranës është fiks çfarë na duhet në këtë kohë, ku realiteti ynë nuk ngelet pas.
Epo, a do jetë ky libri që do na bëjë të qeshim me çmenduritë tona të përditshme, apo do na lërë me pyetjen po këto çmenduri i dinim, s’na tha gjë të re?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.