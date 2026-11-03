Arlinda s'e lëshon lehtë: 15 vite karrierë s'të merren me tre sekonda!
Prezantuesja Arlinda nuk e ka lënë me kaq dhe duket se ka vendosur të mos heshtë! Kur u pyet nga Jonida Vokshi se çfarë e prek më së shumti në profesion, sidomos pas zhvillimeve të fundit, ajo dha një përgjigje që ia vlen ta dëgjosh. Arlinda theksoi prerazi se askush nuk mund t’i bëjë diçka "brenda tre sekondash", duke vënë theksin te përvoja e saj prej mbi 15 vitesh karrierë. Kjo është një deklaratë e fortë dhe tregon se ajo e njeh mirë fushën e saj!
Kushdo që mbase mendon se mund ta sfidojë lehtë Arlindën, e ka gabim. Ajo ishte shumë e qartë, duke deklaruar se askush "nuk mund t’ia marrë inteligjencën". Epo, kështu flasin njerëzit me vetëbesim dhe eksperiencë! Ajo e di vlerën e saj dhe nuk është e gatshme të tërhiqet para asnjë lloj padrejtësie.
Dhe sikur këto mesazhe të forta të mos mjaftonin, Arlinda ka bërë të ditur gjithashtu se, lidhur me padrejtësitë që pretendon se i janë bërë në profesion, është duke ndjekur rrugën ligjore. Kjo tregon se nuk po flet kot, por është serioze në mbrojtjen e punës dhe reputacionit të saj.