Ten Hag s'i kursen fjalët: Karriera e Ronaldos mbaroi te Juventusi!
Erik ten Hag ka kthyer sërish vëmendjen te marrëdhënia e tij “e ndërlikuar” me Cristiano Ronaldon. Trajneri holandez nuk i ka kursyer fjalët, duke bërë deklarata të forta për vitet e fundit të karrierës së yllit portugez.
Ai ka një vlerësim tejet kritik për periudhën e fundit të CR7, duke pretenduar se rënia e tij nisi shumë më herët nga sa mendohej. Seriozisht, më herët se sa mendonim?!
Në një intervistë për ESPN, ten Hag tha se Ronaldo, pavarësisht statusit si një nga futbollistët më të mëdhenj në histori, nuk arriti të mbante të njëjtin impakt pasi u largua nga Real Madridi. Sipas tij, periudha te Juventusi shënoi fillimin e fundit për versionin më dominant të sulmuesit portugez. A e mban mend dikush Ronaldon te Juventusi pa shkëlqim? Hmm, na duhet një “rewind” i menjëhershëm i ndeshjeve.
Ten Hag s'e ka fare problem të jetë i drejtpërdrejtë: Pa asnjë keqkuptim, Ronaldo është një futbollist i madh, ndër më të mirët në botë. Por realiteti është se prej shtatë ose tetë vitesh nuk ka arritur të japë më të mirën. Që nga periudha te Juventusi, aty mori fund për të. Kjo është një deklaratë që s'e pret kurrë nga një trajner për ish-yllin e tij. S'po i lë pikë pikë!
Trajneri holandez theksoi se problemi kryesor i Ronaldos ishte vështirësia për t'iu përshtatur nevojave të ekipit dhe për t'i vënë cilësitë individuale në shërbim të kolektivit. Kush do ta kishte menduar që CR7 do të kishte problem me egon? Dhe s'e la me kaq, shtoi: Çdo ekip i madh duhet të dijë si të përdorë yllin e tij, por edhe vetë ylli duhet të jetë në gjendje t'i shërbejë ekipit. Pikërisht ky ishte problemi me Ronaldon.
Ish-menaxheri i Manchester United lavdëroi edhe vendimin e Real Madridit për t'u ndarë me portugezin në vitin 2018. Sipas tij, klubi madrilen e kishte kuptuar me kohë se Ronaldo po humbiste shkëlqimin dhe nuk mund të ofronte më të njëjtin nivel. A thua e kishin parashikuar këtë “rënie” të lavdishme?
Nuk e dimë nëse kjo do ta bëjë Cristiano Ronaldon të reagojë me ndonjë gol spektakolar, por një gjë është e sigurt: Ten Hag ka ringjallur debatin për marrëdhënien e tij me Ronaldon. Ç'mendon ti, a e ka tepruar Ten Hag, apo po thotë thjesht të vërtetën që askush s'guxon ta thotë me zë të lartë?!