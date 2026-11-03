Mamaja i thotë 'hiq syzet', Bejta e bën për herë të parë live në BBVK5!
Bejta, artisti që njohim të gjithë si ai me syze, ka bërë të pamundurën, ose më saktë, i është bindur urdhrit të mamit! Të hënën, 2 nëntor, në Big Brother VIP Kosova 5, ai hoqi syzet për herë të parë në publik, dhe kjo pas një kërkese direkte nga ajo që e ka sjellë në jetë. S'ka më mister!
Që kur u shfaq në skenë, Bejta ka qenë gjithmonë me ato syzet e tij karakteristike, duke bërë që të gjithë t'i komentojnë. Ai vetë ka treguar se pas tyre fshihet një premtim i bërë mamit të tij, një kujtim i kthimit drejt një jete më pozitive. Është si një lloj kujtimi që unë i jam kthyer një jete më pozitive sesa kam qenë, është një premtim që i përket mamit tim. Kjo është premtime e mamit tim, kjo më kujton, u shpreh ai.
Por kur vetë mami futet live në Big Brother dhe i kërkon të heqë syzet, ç'mund të bësh? Bejta, si djalë i bindur, nuk i tha dot "jo". Kështu që i hoqi, duke na lënë të gjithëve të shohim fytyrën e tij pa "aksesorin" që e kishte bërë aq të njohur. Për herë të parë! Tani, kush ka shans të heqë syzet e diellit në verë, në mes të plazhit, kur mami thotë pse i mban në mes të ditës? Kush?!