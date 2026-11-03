Dua Lipa shkëlqen në Nju Jork me një look që s'të lë të qetë!
Dua Lipa na la me gojë hapur sërish, këtë herë në ceremoninë e “WSJ Magazine Innovator Awards”, që u mbajt të enjten mbrëma, më 29 tetor 2026, në Muzeun e Artit Modern (MoMA) në Nju Jork. Këngëtarja shqiptare, e njohur në të gjithë botën, theu skenën me një stil unik, i cili kishte në qendër pendët e zeza dhe një kapele kaq mbresëlënëse sa s'mund të shihje asgjë tjetër.
Për këtë event, pop ylli zgjodhi një veshje nga koleksioni haute couture i Chanel, vjeshtë-dimër 2026. Bëhej fjalë për një xhaketë elegante dhe një fund të ngushtë deri te gjuri, të dyja të punuara me një material leshi me teksturë speciale. Ajo që e bënte akoma më interesante ishte baza e verdhë e zbehtë e copës, që krijonte iluzionin sikur lëkura ishte e ekspozuar. Mbi të, spikasnin motive floreale me fije gri dhe ngjyrë fildishi, ndërsa thekët dhe detajet e vogla me rruaza i jepnin veshjes një pamje super të sofistikuar.
Xhaketa vinte me supe të strukturuara, jakë të rrumbullakët dhe mëngë të gjata e të drejta. Një rresht me kopsa dekorative zbukuronte pjesën e përparme, ndërsa jaka dhe mëngët ishin të mbushura me pendë të dendura të zeza. Edhe skajet e xhaketës dhe fundit kishin thekë dhe rruaza. Por ajo që i dha "goditjen" e fundit pamjes ishte brosha në formë karfice, e vendosur në anën e majtë të xhaketës, e dekoruar me perla artificiale dhe zinxhirë metalikë.
Për këtë look të paharrueshëm, Dua Lipa punoi me stilistin e saj të vjetër, Lorenzo Posocco. Aksesorët ishin po aq në qendër të vëmendjes: këpucë me takë dhe majë, prej sateni të zi, çizme të shkurtra me rruaza dhe sigurisht, kapelja me strehë të gjerë, e bërë nga kashtë e zezë dhe pendë. Edhe makijazhi ishte në harmoni të plotë me stilin e veshjes, me nuanca të ngrohta, si blush terracotta, hijezime bronzi, eyeliner i errët dhe buzëkuq në nuancë natyrale. Një festë ngjyrash dhe teksturash!
Kjo ishte edicioni i gjashtëmbëdhjetë i ceremonisë së çmimeve të revistës "The Wall Street Journal". Këtë vit u nderuan shtatë personalitete nga fusha të ndryshme, ndërsa çmimin në kategorinë e muzikës e mori këngëtarja spanjolle Rosalía.
Kështu që, ç'më thoni, kush guxon ta sfidojë këtë look?