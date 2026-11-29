Shqipe Hysenaj në finalen e Big Brother Kosova: Besimi, linjat dhe gara për 200 mijë euro
Shqipe Hysenaj ka mbërritur në finalen e madhe të Big Brother Kosova. Kjo është një nga netët më të rëndësishme të karrierës së saj, pasi konkurruesja nga Shkodra është në garë për të fituar një shpërblim prej rreth 200 mijë euro.
Gjatë kohës që ka qëndruar në shtëpi, Shqipja është dalluar si një nga të paktët banorë që ka kryer rituale fetare, duke treguar kështu besimin e saj në Zot. Megjithatë, kjo bindje nuk e ka ndaluar atë të guxojë të shfaqë linjat e saj në publik në të kaluarën, ku dukej vërtetë joshëse.
Sipas Insajderi, Arlinda ka pasur një bisedë me Valdrinën, gjatë së cilës i është drejtuar Valdetit me një deklaratë që ka tërhequr vëmendjen, duke folur për marrëdhënien e tij me gruan. Arlinda i ka thënë Valdetit: Por kur nxjerr një grua, nxjerr shumë gjëra. Nuk jam saktësisht e lehtë. Mendove se ishte e lehtë me gratë. Kujdes...
Sipas Insajderi, Shqiponja i ka bërë Anjezës një deklaratë befasuese.
Sipas Lajmi.net ShowBiz, Eriku është larguar nga gara, ndërsa pesë banorët e tjerë vazhdojnë rrugëtimin në Big Brother VIP Kosova.