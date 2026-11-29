DJ Gimbo rrëfen: Nuk kam pasur as lekë, as mbështetje morale
DJ Gimbo ka dalë hapur për pengesat që ka hasur gjatë rrugëtimit të tij profesional. Në emisionin “Goca dhe Gra” në Top Channel, ai ka rrëfyer se nuk ka pasur kurrë mbështetje financiare dhe ka pasur shumë pak përkrahje morale, por nuk është dorëzuar kurrë.
Kur është pyetur nga moderatorja Orinda Huta se çfarë e ka bërë të mos dorëzohet, Gimbo ka thënë se pikërisht lotët e kanë bërë më të fortë. Sipas tij, nuk ka sukses pa vuajtur dhe pa hequr vështirësi, sepse s’mundesh të jesh lart pa e ditur se çfarë është poshtë.
Artisti i ka drejtuar një mesazh të gjithë të rinjve që ndjekin ëndrrat e tyre, duke i thirrur të mos ndalen kurrë prej askujt dhe të realizojnë qëllimin e tyre, sepse gjithçkaje ia dalin.
Sa për momentin që ka kuptuar se ia kishte arritur, DJ Gimbo ka treguar se është kur ka parë nënën e tij të lumtur dhe krenare për arritjet e tij.