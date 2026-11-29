Shakira: nga bullizmi në shkollë deri te sundimi i botës
Shakira është një nga figurat më të mëdha të muzikës globale, një këngëtare, kërcimtare dhe biznesmene që ka arritur të bashkojë stile krejt të ndryshme. E lindur në Barraquilla, ajo e ka nisur rrugëtimin e saj shumë herët, duke eksperimentuar me muzikën latino-amerikane, muzikën arabe dhe rock and roll që kur ishte në shkollë.
Le të jemi të sinqertë: rruga drejt famës s'ka qenë plot me roza. Që në moshën tetëvjeçare, Shakira nisi të shkruajë dhe të komponojë këngë, por në vend të duartrokitjeve, mori tallje. Shokët e shkollës e ridikulizonin sepse nuk u pëlqente zëri i saj. Por, në vend që të dorëzohej, ajo zgjodhi të u provonte të gjithëve se gabonin duke marrë pjesë në gara të ndryshme muzike për fëmijë, ku doli fituese. Përveç spanjishtes, gjuhës së saj amtare, ajo ka arritur të këngojë edhe në portugalisht, arabisht, anglisht dhe frëngjisht.
Fillimet dhe hapat e parë drejt suksesit
Në moshën 13-vjeçare, ajo u zhvendos nga qyteti i saj i lindjes, Barranquilla, në Bogotë. Një vit më vonë, në qershor të vitit 1991, nisi karrierën zyrtare me albumin e parë të titulluar "Magia". Megjithatë, ky album nuk pati suksesin e pritshëm, ashtu siç ndodhi edhe me albumin e dytë, "Peligro", i publikuar në vitin 1993.
Kur muzika nuk po ecte siç duhej, Shakira u hodh në një aventurë tjetër: aktrimi. Mori një rol në telenovelën kolumbiane "El Oasis". Ajo kishte pak eksperiencë në aktrim, por kjo periudhë ishte vendimtare. Ajo e ndihmoi të krijonte shoqëri dhe kontakte në botën e artit.
Kthimi triumfues dhe ndikimi global
Ktheimi në muzikë ndodhi në vitin 1995 me albumin "Pies Descalzos", i cili u shndërrua në një sukses të vërtetë komercial. Kënga "Estoy aqui" arriti në krye të listave të muzikës në Kolumbi dhe zgjoi kuriozitetin ndërkombëtar. Ky album ishte aq i rëndësishëm sa doli edhe në një version me remix-e.
Në vitin 1997, ajo vendosi të kthejë diçka mbrapsht dhe themeloi Fondacionin "Pies Descalzos". Bashkë me Ministrinë e Arsimit dhe Institutin Kolumbian për Asistencën Familjare, ky fondacion krijoi programe të mëdha arsimore dhe asistencë ushqimore për fëmijët e rrugës dhe ata në nevojë. Shifrat janë shokuese: mbi 800,000 fëmijë në Kolumbi janë viktima të dhunës dhe mbi 2 milionë nuk shkojnë fare në shkollë.
Një moment tjetër i rëndësishëm ishte takimi me Papën Gjon Pal II në vitin 1998, i cili e emëroi atë ambasadore të mirëvolisë.
Bashkëpunimet dhe dominimi i charts
Një kthesë tjetër në karrierë erdhi kur takoi Emilio Estefan Jr., producenti i albumit Dónde están los ladrones? Kjo ishte një produksion luksoz me një buxhet prej 3 milionë dollarësh, që rezultoi në sukses kritik dhe komercial me disa hite. Pas kësaj erdhi edhe një album MTV-Unplugged.
Në mars të vitit 2000, ajo realizoi tour-in "Anfibio" në Amerikën Latine dhe SHBA. Por pika e kulmit e globalizimit erdhi në vitin 2001 me albumin "Laundry Service". Duke kënguar kryesisht në anglisht (me vetëm katër këngë në spanjisht), ajo u përshtati me shijet e masave. Edhe pse kritiket nuk i pëlqenin mangësitë gjuhësore në këngë, kjo nuk e ndaloi suksesin e hiteve të saj.
Në shtator të vitit 2002, ajo fitoi çmimin International Viewer's Choice në MTV Video Music Awards, në një kategori që sot nuk ekziston më. Në vitin 2003 publikoi albumin e këngëve të saj më të suksesshme në spanjisht.
Nga ana familjare, Shakira ka një histori interesante. Ajo është e vetmja fëmijë që ka me nënën e saj, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, e cila është kolumbiane me origjinë spanjolle dhe italiane. Megjithatë, babai i saj ka tetë fëmijë të tjerë nga një martesë e mëparshme, gjë që do të thotë se Shakira ka pesë vëllezër dhe tre motra nga ana e babait.
Kush mendoni se do të guxonte t'i thoshte sot se zëri i saj nuk është i mirë?