Can Yaman do të drejtojë filmin e tij të parë
Can Yaman, aktori turk që na ka mbërthyer para ekranit me serialet e tij plot dramë e pasion, po gatitet të provojë një sfidë të re në karrierën e tij artistike. Pas suksesit të padiskutueshëm në seriale televizive, ai do të debutojë për herë të parë në një film artistik, duke zgjeruar kështu veprimtarinë e tij përtej ekranit të vogël.
Vetë ylli e bëri të ditur këtë lajm gjatë pjesëmarrjes së tij në “Festival dello Spettacolo”, organizuar nga revista italiane “TV Sorrisi e Canzoni”, në 7 nëntor. Në prag të ditëlindjes së tij të 37-të, Yaman takoi fansat, foli për projektet e ardhshme dhe u nderua me çmimin “Telegatto”.
Do ta drejtoj filmin tim të parë, ka deklaruar ai, duke zbuluar se xhirimet pritet të fillojnë në shkurt në Spanjë. Në këtë prodhim, aktori do të luajë një personazh që bie në dashuri me një intelektuale.
Por ky nuk është i vetmi projekt që e pret. Përpara debutimit të tij në kinema, Can Yaman do të rikthehet në Canale 5 me thrillerin spanjoll “The Butterfly Labyrinth”, ku ai luan rolin e një agjenti sekret. Aktori e ka krahasuar personazhin e tij me James Bond-in, duke theksuar se ai nuk është vetëm një figurë aksioni, por ka edhe një anë të fortë romantike. Personazhi im më kujton shumë James Bond-in, por është edhe romantik. Ai sakrifikon jetën për gratë që dashuron dhe nuk dorëzohet, edhe kur është i kërkuar në të gjithë Spanjën. Ai bën gjithçka për të shpëtuar të dashurit e tij. Është një personazh që të bën të ëndërrosh dhe të biesh në dashuri, u shpreh Yaman.
Ndërkohë, planet e aktorit shtrihen edhe në tregje të tjera ndërkombëtare. Ai zbuloi se ka marrë oferta për projekte nga Kolumbia, Gjermania dhe Brazili. Është pikërisht interesi i tij për tregun brazilian që e ka nxitur të mësojë një gjuhë të re. Po mësoj portugezçe. Studioj me një mësues katër orë në ditë dhe shpresoj ta zotëroj gjuhën brenda tre ose katër muajsh, tha aktori, duke shtuar se ka filluar të kuptojë mesazhet nga fansat brazilianë. Po bëhet gati të pushtojë botën, me sa duket!
Duke folur për ambiciet e tij, Can Yaman theksoi se dëshiron të vazhdojë të zhvillohet profesionalisht dhe të krijojë një rrugëtim që nuk i ngjan askujt tjetër. Sekreti për të qëndruar i ri është të vazhdosh të mësosh dhe të stërvitësh mendjen. Dua të vazhdoj të rritem dhe rrugëtimi im të jetë unik, pa imituar askënd dhe pa qenë i imitueshëm, përfundoi ai. Epo, s'po e fsheh që do të jetë i pakrahasueshëm, apo jo? A do t'ia dalë vërtet të jetë kaq unik sa thotë, apo thjesht po na lë me kuriozitet për hapat e ardhshëm?