Noizy në GJKKO: Laert Haxhiu më vuri TNT-në në lokal, thotë Noizy; sipas tij Kleviol Ahmeti e tha vetë në TikTok
Rigels Rajku, i njohur si Noizy, është paraqitur në Gjykatën Speciale të martën, 10 nëntor, për të dëshmuar në lidhje me gjyqin kundër Laert Haxhiut. Dhe çfarë dëshmie ka dhënë! Noizy tha se Haxhiu ishte ai që kishte vendosur eksploziv në një biznes në vitin 2022. Sipas tij, kjo u zbulua nga Kleviol Ahmeti gjatë një live videoje në TikTok.
Noizy tregoi edhe për një episod tjetër: sipas tij, rreth dy muaj para dëshmisë, eksploziv ishte vendosur në një kuti pice, por fitili nuk ishte ndezur.
Reperi tha se dita para shpërthimit në lokalin e tij kishte pasur një konflikt fizik me Kleviol Ahmetin, i cili, sipas dëshmisë së Noizyt, kishte ardhur në lokal me rreth njëzet persona. Unë isha në gjumë, shpërthimi më zgjoi. Babi më mori, më tha çfarë ndodhi. I thashë s’dua të dal se do më shohin njerëzit. Një ditë para ishim zënë me Kleviol Ahmetajn. Ai erdhi në lokalin tim me 20 njerëz për t’u sqaruar. Fyeu stafin dhe mua. Filloi sherri fizik, atë natë shpërtheu dinamiti, deklaroi Noizy, duke shtuar pastaj thelbin e çështjes: Ai doli live në TikTok dhe tha se nga Durrësi pati bubullima. E pranoi vetë.
Kur prokurori e pyeti nëse e njihte Laert Haxhiun më parë, Noizy u përgjigj shkurt dhe qartë: Nuk e njoh, vetëm pas ngjarjes. Nuk e di kush ishte personi që vuri eksplozivin. Klevioli e tregoi vetë në TikTok. Ai insistoi se informacionin për Kleviol Ahmetin e kishte marrë nga deklaratat e këtij të fundit në rrjetet sociale, brenda 24 orëve nga incidenti. Këto konflikte mes tyre, tha Noizy, kishin nisur që në vitin 2019 dhe ishin lidhur me fyerjet konstante ndaj familjes së tij.