Bejta s'e mban dot! Flet për sjelljen e Nichit: “I rri të gjithëve mbi kokë”
Këngëtari Bejta ka folur pa doreza për sjelljen e Nichit, duke thënë se Nichi është mësuar t'u afrohet të gjithë banorëve dhe t'u rrijë mbi kokë.
Gjatë një bisede ku u pyet nga prezantuesja Jonida Vokshi se si i përjeton provokimet e herëpashershme të Nichit, Bejta theksoi se ka një filozofi të thjeshtë: nëse Nichi shfrytëzon të mirën, do të marrë të mirë edhe prej tij. Bejta shtoi se në fund të fundit të gjithë jemi njerëz.
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