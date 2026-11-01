Selena Gomez dhe Demi Lovato: Miqësia “prej 25 vitesh” që na bëri të qajmë!
Selena Gomez na ka shkrirë zemrat! Të enjten, më 29 tetor, ajo postoi një sërë fotosh në Instagram, ku festonte miqësinë e saj me Demi Lovatën. Ok, jo thjesht festonte, por theu internetin! Ribashkimi i tyre për bashkëpunimin e ri të linjës së saj të make-up-it, Rare Beauty, është ëndrra e çdo fansi të Disney-t që u bë realitet.
Gomez nuk u kursye me fjalët, duke shkruar: Mbi 25 vite ulje-ngritje në jetë, miqësi dhe rritje, gjithmonë ka pasur një konstante që më ka kthyer tek ti, @ddlovato. Imagjinoni, 25 vite! Ne mezi mbajmë mend çfarë kemi ngrënë paradite, këto vajza kanë një histori epike. Ajo shtoi se Demi ishte ajo që e njihte Selenën shtatëvjeçare me një ëndërr, dhe që ajo vetë e dinte se edhe Demi kishte një ëndërr të madhe, duke i bërë me sy kohës kur u takuan te Barney & Friends në fillim të viteve 2000. Eh, kujtime!
Dhe si për të na bërë të qajmë edhe më shumë, Selena vazhdoi: Më pëlqen çfarë kemi kaluar. Jam krenare për çfarë kemi kaluar. Faleminderit që je ende një nga qeniet njerëzore më realiste dhe më të sinqerta në jetën time. Dhe sigurisht, përfundoi me një Të dua me gjithë zemër. Kjo miqësi ka kaluar çdo gjë, nga yjet e Disney Channel te turbulencat e viteve 2010.
Mos harrojmë, këto dy yje shpërthyen si superyje në Disney Channel dhe madje u bashkuan në filmin e vitit 2009, Princess Protection Program. Dhe ja, kolaborimi i Rare Beauty merr frymëzim pikërisht nga estetika e atij filmi! Për fushatën e Rare, vajzat ricikuan edhe vlogjet e famshme “BFF” që postonin rregullisht dy dekada më parë, kjo ishte hera e parë pas rreth 18 vitesh. Imagjinoni atë moment, duke rikrijuar hapjen e tyre ikonike “Yo, yo!” dhe duke iu përgjigjur pyetjeve të fansave. Kjo na dërgoi drejt e në nostalgji, s’ka shpëtim.
Siç nuk mjaftoi gjithë kjo, Gomez dhe Lovato vendosën kurora dhe panë prapa disa nga fotot më ikonike të tyre ndër vite, duke qeshur ëmbëlsisht me momentet nga e shkuara që tani i bëjnë të “rrudhin turinjtë”. Sa realiste! Sa për muzikën, të dyja publikuan albume vitin e kaluar (në 2025). Albumi i Gomez, I Said I Love You First, së bashku me bashkëshortin e saj, Benny Blanco, arriti numrin dy në Billboard 200, ndërsa It’s Not That Deep i Lovato debutoi në numrin nëntë në klasifikimet e albumeve në SHBA.
Nga Barney te klasifikimet e Billboard dhe tani te Rare Beauty, kjo miqësi është dëshmi se disa lidhje thjesht nuk shkatërrohen. A jeni gati të bërtisni “Yo, yo!” me ne?