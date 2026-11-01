Hatërmbetje nga “Bespremi”? Zgjedhjet për Halloween në BBVK 5 në BBVK 5
Epo, "Bespremi" nisën me një të rënë zileje, dhe hatërmbetjet nuk vonuan të shfaqeshin në BBVK 5! Këtë herë, drama erdhi nga fuqia që iu dha tre banorëve të nominuar – Anjezës, Dionit dhe Zojës – të vendosnin vetë kush do t'i bashkohej në festën e Halloween-it që u mbajt mbrëmjen e 31 tetorit.
Anjeza, pa humbur kohë, i dërgoi ftesë Rronit dhe Antonetës. Dioni, nga ana tjetër, zgjodhi Lumin dhe Likin (Arlindën).
Po Zoja? Ajo zgjodhi Akilin dhe Jonën.
Cila zgjedhje ju duket më surprizuese?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.