Dua Lipa Fitoi Gjyqin Dhe Gjeti Dashurinë: Një Vit Radikalish i Mbarë
Ylli ynë global, Dua Lipa, e ka nisur këtë vit me plot lajme, dhe po na tregon se jo vetëm që është një artiste e pakapërcyeshme, por edhe një grua biznesi e zgjuar që mbron me fanatizëm markën e saj. Këngëtarja dhe kompozitorja britanike, e njohur për shtatë Brit Awards dhe tre Grammy Awards, sapo ka shënuar një fitore të rëndësishme ligjore.
Ajo doli triumfuese kundër një tregtari nga Hong Kongu, i identifikuar si Gary, i cili shiste produkte të paautorizuara duke përdorur emrin e saj. Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) vendosi në favor të Duas, duke urdhëruar transferimin e domenit dualipa-asiastore.com te kompania e saj. Kjo është një lëvizje e zgjuar, sepse në një kohë kur çdo gjë shitet online, duhet të jesh syhapur për kush tenton të përfitojë nga fama jote!
Imperia Financiare e Duas
Edhe pse Dua Lipa ka një pasuri të vlerësuar në rreth 150 milionë paund, ajo nuk i heq sytë nga mbrojtja e emrit dhe markës së saj. Dhe ka pse! Sipas dokumenteve të fundit të kompanive të saj, këngëtarja ka fituar mesatarisht rreth 64 mijë paund në ditë gjatë vitit të kaluar. Të vjen për t'u habitur, apo jo?
Kompania e saj mediatike, Radical22 Ltd, e themeluar në vitin 2014 bashkë me babanë e saj, Dukagjin Lipa (i cili është edhe menaxheri i saj), regjistroi të ardhura prej 23.4 milionë paundësh. Këto vijnë nga muzika, të drejtat autoriale, turnetë dhe shitja e produkteve. Tani, kjo kompani vlerësohet në rreth 73 milionë paund. Dhe për të mos mbaruar me kaq, një tjetër biznes i saj, Radical22 Live, që menaxhon anën financiare të turneve muzikore, regjistroi një fitim neto prej 6.2 milionë paundësh gjatë vitit 2025. Turneu botëror "Radical Optimism", me plot 81 koncerte, gjeneroi të ardhura bruto prej 162 milionë paundësh vetëm vitin e kaluar. Këto shifra e konfirmojnë Duën si një prej artisteve më të suksesshme komercialisht të brezit të saj.
Dasma Magjike dhe Jeta Personale
Por jo gjithçka sillet rreth parave dhe suksesit profesional. Dua Lipa duket se i ka vënë rëndësi të veçantë edhe jetës personale, duke na treguar se ka gjetur dashurinë e vërtetë. Në një intervistë për Vogue Italia, ajo foli për martesën e saj me aktorin britanik Callum Turner.
Çifti bëri një ceremoni ligjore në Marylebone Town Hall të Londrës gjatë muajit maj, me familjarët dhe miqtë më të ngushtë. Vetëm një javë më vonë, destinacioni ishte Italia për një dasmë madhështore, që thuhet se kushtoi rreth 1.5 milionë paund. Të ftuar specialë ishin emra të njohur si këngëtarja Charli XCX, aktori Joe Alwyn, producenti muzikor Mark Ronson dhe stilistja Donatella Versace.
Dua e përshkroi ditën e dasmës si magjike dhe rrëfeu se ndoqën dy këshilla kryesore: ta përjetonin ditën sikur të ishin vetë të ftuar dhe ta gjenin vazhdimisht njëri-tjetrin mes njerëzve. Epo, kjo duket si receta e lumturisë, apo jo?
Ekuilibri dhe E Ardhmja Artistike
Dua theksoi se është shumë e mirë në gjetjen e ekuilibrit mes punës, pasioneve dhe familjes. "Nuk i kam lënë asnjëherë mënjanë ambiciet e mia dhe jam me fat që jam me dikë që e do punën po aq sa unë. Ne e kuptojmë dhe e mbështesim njëri-tjetrin," tha ajo. Për Duën, Callum është familje dhe ata ndjekin të njëjtat instinkte. Kjo është ajo çfarë i thonë "power couple", apo jo?
Por a do të ndikojë kjo lumturi e re në muzikën e saj? Dua Lipa pranoi se jeta e saj sentimentale mund të sjellë një drejtim të ri artistik. Në të kaluarën, ajo është frymëzuar shpesh nga zemrat e thyera, sepse dhimbja është një emocion shumë i fuqishëm. Por tani, Dua dëshiron të zbulojë se çfarë ndodh kur e gjen vërtet dashurinë dhe është e interesuar të trajtojë ndërlikimet e një marrëdhënieje, momentet e saj më të qeta dhe gjërat e vogla.
Kjo qasje e re mund të sjellë një dimension krejt të ndryshëm në krijimtarinë e saj. Ndoshta jemi gati për një album plot romancë dhe qetësi, larg ritmeve festive që na kanë bërë të kërcem? Vetëm koha do ta tregojë, por një gjë është e sigurt: Dua Lipa nuk pushon së na befasuari!