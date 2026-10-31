Mjeshtrat e shportave, të çmendur pas "Burrit të Thuprave" të Alexander Skarsgård
Alexander Skarsgård është një aktor suedez, i njohur për rolin e vampirit Eric Northman në serialin “True Blood”. Tani ai është në qendër të vëmendjes për shkak të një karakteri “të thurur”.
Hollywood është plot me zemërthyes që na lënë pa frymë me pamjen dhe karizmën e tyre. Por në një kthesë klasike, “zemërthyesi” i fundit i ekranit të madh, që po i çmend shikuesit, nuk është as njerëzor! Po flasim për personazhin “Burri i Thuprave” i Alexander Skarsgård në komedinë romantike “Wicker”, që i ka çuar në delir rrjetet sociale.
Nga njëra anë, interneti po çmendet me humor. Nuk i shoh më mobiljet e mia të tarracës njësoj, thotë një koment në Instagram, ndërsa Ikea e shoqëroi një foto të mobiljeve të saj prej thupre me shprehjen "husband material" (material për burrë). Nga ana tjetër, komuniteti i mjeshtrave të shportave po trazohet për arsye krejt të ndryshme. Fakti që “Burri i Thuprave” nuk është bërë prej shelgu, dhe duket se është i gërshetuar në vend që të jetë i endur, ka zemëruar disa prej tyre.
Deborah Needleman, ish-redaktore e revistës T të New York Times dhe tashmë mjeshtre shportash, ishte ndër të parat që e vuri në pikëpyetje këtë gjë. Në Instagram, ajo shkroi: Jam e ngazëllyer që komuniteti i endjes së shportave tani ka burrin tonë kryesor, të endur dhe seksi, por kam edhe çështje. Pse një tip i endur në një fshat peshkimi anglez nuk është prej shelgu – apo edhe kallami?! Që atëherë, më shumë se 100 mjeshtra të tjerë shportash janë futur në debat.
Fjalori Anglez i Oxfordit e përkufizon “wicker” si shkopinj të hollë druri të përdredhur së bashku për të bërë shporta, mobilje etj. Eleanor Morgan, këshilltare tregtare e Worshipful Company of Basketmakers në Londër, thotë se megjithëse shelgu është përdorur zakonisht për të treguar “wicker”, sot është më pak popullor. Historikisht, ‘wicker’ mund të ketë nënkuptuar çdo degëz të përkulshme ose thupër, shpjegon ajo.
Prapaskenat e një burri “të thurrur”
Joe Dunckley, dizajner protezash në studion e efekteve speciale Wētā Workshop në Zelandën e Re, që krijoi pjesën e sipërme të trupit të “Burrit të Thuprave”, thotë se ishte një sfidë e madhe të krijosh një kostum për një personazh që është i ndjeshëm, por i bërë prej thupre. Shumica e materialeve protetike janë të buta për të imituar lëkurën. Por ai nuk është mish e kocka, shpjegoi Dunckley.
Për të arritur efektin e thuprave, Dunckley dhe ekipi i tij prej 80 specialistësh krijuan 50 pjesë trupi të ndërthurura që Skarsgård të vishte. Duke përdorur një elastomer termoplastik të ngjashëm me gominë, ata ishin në gjendje të printonin 3D një thurje të personalizuar, të koduar nga studioja, e cila më pas u bashkëngjit një kostumi spandex. Gjatë procesit 18-mujor, ata krijuan gjithashtu 10 pajisje faciale.
Dunckley thotë se shelgu nuk ishte një opsion i realizueshëm për atë që kostumi duhej të bënte. Është një arsye e ngjashme pse, në film, ne nuk bëjmë armaturë prej çeliku të vërtetë apo nuk përdorim shpata të vërteta. Ky është një film fantazi, sqaron ai.
Debati mes mjeshtrave dhe “Skarsgård smolder”
Lewis Prosser, një mjeshtër shportash nga Cardiff, thotë se çdo mjeshtër po mendon si do ta kishte trajtuar ai detyrën. Sigurisht që nuk është mënyra si do ta kisha bërë unë, por kjo nuk do të thotë që është e keqe, shprehet ai.
Prosser thotë se kuptimi i tij për “wicker” është një objekt që është i endur por që nuk është specifikisht tekstil, duke shtuar se disa do të mos pajtohen me mua. Disa mjeshtra shportash, përfshirë Needleman, argumentojnë se “wicker” i referohet një lloji endjeje dhe jo një materiali.
Për Prosser, i cili krijon kostume prej thupre duke përdorur teknika tradicionale të gjetura në Uells dhe në jugperëndim të Anglisë, ka tre mënyra kryesore për të bërë një shportë: spirale (ku fijet e materialeve bimore mbështillen së bashku në një spirale), gërshetimi ose shporta me shufra vertikale të endura nëpër fije horizontale. Ajo që ne tradicionalisht do ta quanin ‘artikuj thupre’ zakonisht do të kishte këtë aspekt të fundit, thotë Prosser. “Burri i Thuprave” nuk e ka.
Edhe pse aktorja Olivia Colman dhe banorët e tjerë të fshatit në film flasin me dialekte të ndryshme britanike, filmi nuk zhvillohet në Angli. Dunckley sugjeron se personazhi i mjeshtrit të shportave, i luajtur nga Peter Dinklage, ka udhëtuar botën, duke mësuar aftësi nga mjeshtra të tjerë. Prosser shton se nëse filmi do të ishte vendosur në një vend specifik, do të ishte më autentike që kostumi të pasqyronte bimët që rriten atje. Në Mbretërinë e Bashkuar, shelgu do të ishte i përshtatshëm, ndërsa në Spanjë, bari Esparto do të ishte i duhur.
Dunckley dhe ekipi i tij punuan duke përdorur një stampë 3D të Skarsgård për të siguruar që audienca të mund të njihte Alexanderin në formë shporte. Kyç për këtë është ajo që Dunckley e quan “Skarsgård smolder” (vështrimi joshës i Skarsgård), të cilin e kapën duke siguruar që thurja të mund të rrudhej te vetullat. Flokët, mjekra dhe qerpikët e tij u bënë nga muka, fije liri nga Zelanda e Re.
Nga arti i lashtë te TikTok dhe… thithkat?!
Dunckley e përshkruan interesin dhe kritikat nga komuniteti i endjes si shumë interesante. Ai thotë se nuk fajëson askënd. Artistët e vërtetë të zanatit i kanë dedikuar vite të tëra. Do të prisja që ata të shikonin një version fantazi të formës së tyre të artit dhe të shihnin mangësi në të.
Për puristët e shelgut, Morgan thotë se nuk ka mungesë të kënaqësisë vizuale të lidhur me thupër në film, duke treguar një mori skenash me shporta. Prosser thotë se është i emocionuar që filmi ka tërhequr vëmendjen te prodhimi i shportave, sidomos pasi disa aftësi dhe teknika tradicionale janë tani të rrezikuara.
Dhe ç’e do, TikTok-u është mbushur plot me udhëzues për të bërë kostume prej thupre, duke përfshirë edhe tutoriale për thithkat! Vetë Skarsgård ka thënë se këto ishin pjesa më e mirë e kostumit të tij. Ai i dha një palë të tij moderatori televiziv Graham Norton, duke i përshkruar si mjeshtëri të jashtëzakonshme.
A do të fillojmë të shohim më shumë burra prej thupre në ekran, apo ishte thjesht një flirt i shkurtër me artin e endjes?