Aurela Gaçe bën namin me shishen e ujit pasi trembet nga “fantazma” në emision
Nëse mendonit se Aurela Gaçe trembet kollaj, prisni të dëgjoni këtë! Këngëtarja e njohur ishte e ftuar në emisionin “Live me Luizin” dhe, teksa bisedonte me moderatorin Luiz Ejlli, organizatorët kishin menduar t'i bënin një "shaka" para Halloweenit.
Një person i maskuar si fantazmë u shfaq befas pas shpinës së Aurelës. Dhe si reagoi ylli ynë? Jo me ulërima të zakonshme, por me një hedhje instinktive të shishes së ujit që mbante në dorë, drejt "fantazmës"! Kush do ta kishte menduar që shishet e ujit janë armë kundër shpirtrave?!
Sigurisht, ajo frikë fillestare u kthye menjëherë në të qeshura, pasi Aurela kuptoi që ishte thjesht një shaka e mirëmenduar për festën e shtrigave. Situata i dha një tjetër dimension intervistës, duke e kthyer në një nga momentet më të veçanta të intervistës.
Përveç këtij episodi plot humor, Gaçe ndau edhe histori nga jeta dhe karriera e saj shumëvjeçare në muzikë. Por, le të jemi të sinqertë, kush do ta harrojë shishen e ujit?