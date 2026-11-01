Vjollca Haxhiu hyn në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova 5”
Bota e “Big Brother VIP Kosova” sapo mori një banore të re, dhe ajo është askush tjetër veçse këngëtarja e mirënjohur Vjollca Haxhiu! Një tjetër fytyrë publike ka vendosur të testojë veten në lojën e Vëllait të Madh, duke na premtuar drama dhe argëtim pa fund.
Me një eksperiencë të madhe në skenë, Vjollca ka deklaruar se është një person këmbëngulës dhe tejet e sinqertë. Epo, këto cilësi janë thelbësore, por edhe një sfidë më vete në një lojë ku çdo lëvizje, çdo fjalë, vëzhgohet me lupë nga publiku dhe banorët e tjerë! Të shohim sa do t'i qëndrojë besnike vetes nën presionin e vazhdueshëm. Presim shkëndija, siç thuhet!
Në klipin e saj hyrës, ajo nuk la vend për dyshime: “Nuk toleroj asnjëherë të hedhet baltë mbi vlerat e mija dhe karakterin tim.” E kuptojmë totalisht këtë, por a mund t’i rezistojë kësaj deklarate shtëpia e BBVK-së, ku balta... dihet që është specialitet? Jemi kuriozë të shohim se si do ta menaxhojë këtë parim të saj brenda lojës.
Pyetja që shtrohet është: A do t’i shërbejë vërtet eksperienca e saj e gjatë në skenë brenda lojës, apo do të jetë një sfidë krejt tjetër? Këngëtarja tha se do të mbetet në kujtesën e ndjekësve. Epo, një gjë është e sigurt: “Big Brother” ka një mënyrë të veçantë për të të lënë mbresa, qoftë për mirë, qoftë për ndonjë moment që bëhet viral. Jemi gati për dramën, Vjollca! Po ju?