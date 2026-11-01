MAD ShqipëriaMuzikë, VIP-a dhe kulturë pop
Të famshëm

Vjollca Haxhiu hyn në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova 5”

Mandy Mandopoulos · 01 nëntor 2026
via Instagram @vjollcahaxhiuu

Bota e “Big Brother VIP Kosova” sapo mori një banore të re, dhe ajo është askush tjetër veçse këngëtarja e mirënjohur Vjollca Haxhiu! Një tjetër fytyrë publike ka vendosur të testojë veten në lojën e Vëllait të Madh, duke na premtuar drama dhe argëtim pa fund.

Me një eksperiencë të madhe në skenë, Vjollca ka deklaruar se është një person këmbëngulës dhe tejet e sinqertë. Epo, këto cilësi janë thelbësore, por edhe një sfidë më vete në një lojë ku çdo lëvizje, çdo fjalë, vëzhgohet me lupë nga publiku dhe banorët e tjerë! Të shohim sa do t'i qëndrojë besnike vetes nën presionin e vazhdueshëm. Presim shkëndija, siç thuhet!

Në klipin e saj hyrës, ajo nuk la vend për dyshime: “Nuk toleroj asnjëherë të hedhet baltë mbi vlerat e mija dhe karakterin tim.” E kuptojmë totalisht këtë, por a mund t’i rezistojë kësaj deklarate shtëpia e BBVK-së, ku balta... dihet që është specialitet? Jemi kuriozë të shohim se si do ta menaxhojë këtë parim të saj brenda lojës.

Pyetja që shtrohet është: A do t’i shërbejë vërtet eksperienca e saj e gjatë në skenë brenda lojës, apo do të jetë një sfidë krejt tjetër? Këngëtarja tha se do të mbetet në kujtesën e ndjekësve. Epo, një gjë është e sigurt: “Big Brother” ka një mënyrë të veçantë për të të lënë mbresa, qoftë për mirë, qoftë për ndonjë moment që bëhet viral. Jemi gati për dramën, Vjollca! Po ju?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.