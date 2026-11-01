Premiera botërore e Toles dhe magjia e Djakoviçit në TKOBAP!
Një premierë botërore që vë në qendër kreativitetin bashkëkohor shqiptar do të jetë pikënisja e koncertit të Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor (TKOBAP), që mbahet në 3 nëntor, në orën 19:00. Kjo s'është thjesht një mbrëmje me muzikë, por një festë e artit që tregon se muzika jonë po bën hapa seriozë!
Nën drejtimin e dirigjentit Ermir Krantja dhe me pianistin Amir Djakovic si solist, publiku do të ketë shansin të shijojë një program që ndërthur mjeshtërisht repertorin klasik me muzikën bashkëkohore shqiptare. Djakovic në piano dhe Krantja me shkopin magjik, duket se kanë përgatitur diçka vërtet të veçantë.
Pika kulmore e mbrëmjes, pa dyshim, do të jetë premiera botërore e veprës “Concerto Trinitas I, II, III”, një koncert për piano dhe orkestër, i kompozuar nga Vasil S. Tole dhe i interpretuar nga Amir Djakovic. Mendoni pak, prezantohet për herë të parë para publikut, duke i dhënë koncertit një rëndësi të jashtëzakonshme për kreativitetin muzikor shqiptar! Tani është momenti të tregojmë që kemi artistë me vizion.
Programi do të vazhdojë me uverturën e operës Le nozze di Figaro të Wolfgang Amadeus Mozart, si dhe me uverturën-fantazi "Romeo & Juliet" të Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Dy vepra të njohura të repertorit klasik botëror, që garantojnë që edhe fansat e muzikës 'së vjetër' do të kenë pjesën e tyre. Një balancë perfekte, apo jo?
Ky koncert premton një mbrëmje ku virtuoziteti i pianos bashkohet me fuqinë e orkestrës simfonike, duke sjellë një program që bashkon elegancën e muzikës klasike me tingujt e kreativitetit bashkëkohor shqiptar. Me pak fjalë, një mbrëmje që s'duhet humbur për asnjë arsye. Cili është 'vibe'-i juaj për këtë event?