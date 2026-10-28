Luis Enrique barazon rekordin e Blanc te PSG: A do ta lërë pas pa problem?
Fitorja e fundit e Luis Enrique-s, ajo 2-0 kundër Lyon-it në javën e tetë të Ligue 1, ka bërë që trajneri spanjoll të shkruajë një kapitull të ri në historinë e Paris Saint-Germain. Kjo ishte fitorja e tij e 126-të në krye të skuadrës pariziene.
Kjo nuk është thjesht një fitore, por një barazim rekordi! Me këtë rezultat, Luis Enrique ka kapur Laurent Blanc në krye të listës së trajnerëve më të suksesshëm të PSG-së, sa i përket fitoreve. Mendoni pak, dy legjenda tashmë krah për krah! Pas tyre, me një fitore më pak (125 fitore), renditet Luis Fernandez. A nuk është kjo një garë e fortë?
Trajneri spanjoll mori drejtimin e PSG-së në vitin 2023 dhe që atëherë ka fituar gjithsej 13 trofe, mes të cilave edhe dy tituj të Champions League. E qartë që klubi e vlerëson, sepse kontrata e tij shkon deri në vitin 2030. Kjo i jep mundësinë të zgjerojë akoma më shumë rekordin dhe të renditet i vetëm në krye të listës së fitoreve.
Arritja e fundit konfirmon ndikimin e tij në historinë e PSG-së, ndërsa klubi synon të mbetet konkurrues si në Francë, ashtu edhe në nivel evropian.