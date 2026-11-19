Reagimet e para për 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth' po thyejnë internetin: Fincher, Pitt dhe Tarantino sërish bashkë!
Nuk ka më nevojë të presim! Vazhdimi i 'Once Upon a Time in Hollywood', me titullin zyrtar "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", është shfaqur për herë të parë para anëtarëve të shtypit filmik. Filmi, i mbështetur nga Netflix, bashkon sërish trion dinamike: David Fincher, Brad Pitt dhe Quentin Tarantino.
Dhe si ishin reagimet? Thjesht çmenduri! Kritikët po e quajnë një "wildly entertaining" dhe "hangout movie" që tashmë është një ndër më të mirët e vitit. Disa e quajnë një triumf, ndërsa të tjerë e përshkruajnë si një film të lëmuar dhe seksi. Dikush e quajti një trifektë kinematografike të kaosit të Tarantinos, detajeve të Fincherit dhe karizmës së Pitt.
Filmi përshkruhet si një letër dashurie për Los Anxhelosin dhe kinemanë e Hollywoodit, me Brad Pitt më karizmatik se kurrë. Me kaq zhurmë, ne thjesht mezi po presim ta shohim vetë! Ju si mendoni, a do jetë më i mirë se origjinali?