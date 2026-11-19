CMA Awards 2026: Ella Langley shkëlqen, merr titullin 'Artistja e Vitit' dhe jo vetëm!
Ella Langley ishte fituesja e madhe e CMA Awards 2026, duke marrë çmimin e artistes së vitit, nderin më të lartë të mbrëmjes. Kjo yll country, e cila kryesoi nominimet me nëntë të tilla, s'la gjë pa marrë dhe provoi se është mbretëresha e re e skenës!
Ajo gjithashtu u shpall vokalistja femër e vitit, fitoi albumin e vitit, këngën single të vitit, këngën e vitit dhe videon muzikore të vitit për hitin e saj "Choosin' Texas". Pra, praktikisht, ishte nata e saj! Kush do ta ndalojë këtë vajzë nga Alabama, këngëtare dhe kompozitore e muzikës country?
Por s'ishin vetëm çmimet e Langley që bënë bujë. Stephen Wilson Jr. u emërua artisti i ri i vitit, ndërsa legjendat Brooks & Dunn fituan duon vokale të vitit dhe morën Çmimin "Willie Nelson Lifetime Achievement", vlerësimi më i lartë në muzikën country. Nuk është pak, apo jo?
CMA Awards 2026 u transmetuan live të mërkurën mbrëma në orën 20:00 ET në ABC dhe Disney+, ndërsa shfaqja ishte e disponueshme për t'u parë të enjten në Hulu. Epo, mirë që e kemi Hulu, se s'do na falte Langley nëse nuk do e shihnim triumfin e saj!