Si të bësh makarona shtëpie që të bëjnë me sy, me vetëm katër përbërës!
Disa shije, seriozisht, s’kanë nevojë për teknika super të komplikuara apo përbërës nga tjetër planet që të shkëlqejnë. Dhe makaronat e freskëta, të bëra vetë, janë fiks një nga ato raste!
Me atë teksturën e butë, elasticitetin që të lë pa fjalë dhe mundësinë t’i japësh çfarë forme dhe trashësie të duash, ato janë një propozim i veçantë si për tryezën e përditshme, ashtu edhe për atë të së dielës. Nëse deri sot ke menduar se kjo është punë vetëm për kuzhinierët e Italisë, është koha t’i rishikosh idetë! Mjaftojnë pak përbërës cilësorë dhe dëshira për të krijuar diçka të mrekullueshme. Një makinë makaronash mund të të ndihmojë shumë, por edhe me një petës të thjeshtë do bësh punë të shkëlqyer.
Përbërësit magjikë dhe sekreti i brumit
Raportet e përbërësve mund të kenë nevojë për pak rregullime të vogla, sepse çdo miell e thith ujin ndryshe, e kupton? Qëllimi është të krijosh një brumë kompakt, të lëmuar dhe elastik, që s’të ngjitet shumë në duar, por as s’duhet të thyhet nga thatësira.
Atëherë, hidh miellin, smolën, vezët dhe një të verdhë veze në një tas të madh ose direkt në tavolinën e kuzhinës. Përziej materialet derisa të fillojnë të bashkohen, pastaj vazhdo me duar, duke e gatuar fort dhe vazhdimisht derisa të formohet një masë homogjene. Nëse brumi duket shumë i thatë, shto pak nga pak të verdhën e dytë të vezës. Nëse, përkundrazi, ngjitet shumë, përdor fare pak miell. Mos shto shumë, sepse mund të ndryshosh teksturën finale, dhe s’duam këtë gjë, apo jo?
Pushimi i shkurtër që bën mrekulli dhe zgjatja e brumit
Pasi të kesh formuar brumin në një top, mbështille mirë me membranë ushqimore dhe vendose në frigorifer për rreth tridhjetë minuta. Ky hap është super i rëndësishëm, sepse e ndihmon brumin të relaksohet dhe e bën më të lehtë për t'u hapur. Mos e kapërce pushimin sepse nxitohesh! Do të shohësh vetë se një brumë që ka pushuar siç duhet hapet më uniformisht dhe reziston më pak kur e kalon në makinë.
Pasi të ketë pushuar, ndaje brumin në dy ose katër pjesë më të vogla dhe ato që s’i përdor mbaji të mbuluara, që të mos thahen. Shtype çdo copë me duar, duke i dhënë një formë të zgjatur. Nëse përdor makinë makaronash, fillo nga rregullimi më i gjerë. Kalo petën, palose dhe përsërite procesin disa herë. Pastaj, zvogëlo gradualisht trashësinë derisa të arrish rezultatin që dëshiron. Nëse s’ke makinë, përdor petësin dhe hape brumin mbi një sipërfaqe pak të miellosur. Kërkon më shumë durim, por mund të krijosh makarona shtëpie po aq të shijshme.
Krijo formën tënde dhe kur ta gatuash
Tani fillon pjesa më kreative! Me një thikë të mprehtë, mund të presësh petën në shirita të hollë për taljatela ose më të gjerë për papardele. Nëse ke aksesorët e duhur, mund të krijosh makarona më të holla, ndërsa një petë më e hollë është perfekte për ravioli dhe përgatitje të tjera të mbushura. Spërkati makaronat e prera lehtë me smolë për të mos u ngjitur. Punoni me sasi të vogla dhe mos i lini petët të ekspozuara në ajër për shumë kohë.
Makaronat e freskëta zakonisht gatuhen shumë më shpejt se ato të thatat. Hidhini në një tenxhere të madhe me ujë që vlon dhe është kripur mirë. Në varësi të trashësisë dhe formës së tyre, mund të duhen rreth dy deri në katër minuta, prandaj provoini gjatë zierjes. Kullojini dhe kombinojini me një salcë të thjeshtë domatesh, pak gjalpë dhe sherebelë, ose një salcë të pasur me djathëra. Makaronat e freskëta s’kanë nevojë për ekzagjerime: kur tekstura dhe shija janë në rregull, mjaftojnë edhe shoqëruesit më të thjeshtë.
Si t'i ruash dhe pse duhet ta provosh
Nëse do t’i gatuash në të njëjtën ditë, mund t’i lësh pak të thahen, të spërkatura me smolë. Për ruajtje më të gjatë, zgjidh ngrirjen, sidomos sepse brumi përmban vezë. Shtroji fillimisht në një tavë që të ngrihen veçmas dhe pastaj transferoji në një qese ose enë të përshtatshme për ngrirje. Sekreti më i rëndësishëm është të mos e trajtosh këtë proces si detyrim, por si kënaqësi!
Përgatitja e makaronave të shtëpisë është një mundësi super e mirë për të eksperimentuar, për të zbuluar raportet e tua të preferuara dhe për të mbushur kuzhinën me aromën e një vakti vërtet të bërë me dorë. Me pak praktikë, do të jesh në gjendje të krijosh vazhdimisht makaronat e tua të freskëta dhe t’i kombinosh çdo herë me salca dhe përbërës të ndryshëm. Imagjinoje pak aromën, apo jo?