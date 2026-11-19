J.Lo shpërthen në të qeshura nga shakaja e fansit për martesat e saj!
Një video e reagimit të saj po bën xhiron e rrjeteve sociale, duke na treguar që edhe divat më të mëdha dinë të qeshin me veten!
Gjatë shfaqjes së emisionit të saj televiziv “The JLO Show: Live in Las Vegas” në New York, këngëtarja dhe aktorja Jennifer Lopez po fliste hapur për jetën e saj dashurore. Ajo përmendi se ishte divorcuar katër herë, duke ngritur edhe katër gishta për ta ilustruar. Po, jemi mësuar me J.Lo-n që flet pa dorashka, por këtë herë reagimi i saj ishte epik.
Papritur, dikush nga publiku i gjuajti batutën: “Ke ende gjashtë gishta!” Dhe aty ndodhi magjia! Lopez shpërtheu në të qeshura, aq sa filloi të hidhej dhe të tregonte me gisht nga personi që e tha. Mund ta imagjinojmë skenën, ajo nuk mbante dot as veten!
“Pikërisht!” u përgjigj ajo mes të qeshurave, pastaj shtoi: “Zot i madh, kjo është gjëja më qesharake që kam dëgjuar ndonjëherë në jetën time.” Ne besojmë që J.Lo ka dëgjuar shumë gjëra, kështu që kjo batutë duhet të ketë qenë vërtet yll!
Dikush në skenë sugjeroi që shakaja mund të përfundonte si një mbishkrim në bluzë, ide me të cilën Lopez u pajtua plotësisht. Dhe të themi të drejtën, edhe ne do ta blinim atë bluzë! Shikuesit në rrjetet sociale e konfirmuan këtë, duke shkruar se sa shumë i kishte bërë shakaja të qeshnin.
Komentet e përdoruesve ishin plot humor, ndërsa një përdorues i Instagramit shkroi se edhe ai do ta blinte atë bluzë. Kjo tregon që J.Lo është e dashur nga fansat, aq sa edhe kur bëhet temë batutash për jetën personale, ata e mbështesin.
Marina Pruitt, personi që regjistroi videon, shpjegoi se Lopez është një frymëzim për të. Ajo tha se Lopez e frymëzon, sepse pas çdo rënieje ngrihet përsëri dhe arrin suksese të reja. Vërtet, shpirti luftarak i J.Lo-s është i pakrahasueshëm.
Jeta dashurore e Lopez ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ajo u martua për herë të parë me Ojani Noa në vitin 1997, pastaj me balerinin Cris Judd nga viti 2001 deri në vitin 2003, dhe më pas me këngëtarin Marc Anthony në vitin 2004, me të cilin ka binjakë, para se të divorcohej në vitin 2014.
Martesa e saj e katërt ishte me aktorin Ben Affleck. Pas një fejesë të anuluar në fillim të viteve 2000, ata u bashkuan sërish gati dy dekada më vonë dhe u martuan në vitin 2022. Megjithatë, kjo lidhje përfundoi me ndarje në vitin 2024 dhe divorc të finalizuar në vitin 2025.
Këngëtarja ka bërë shaka për martesat e saj edhe më parë, si në videoklipin e këngës “Can’t Get Enough” në vitin 2024. Madje, në një intervistë në vitin 2025 me Howard Stern, ajo tha se ish-partnerët e saj nuk ishin të aftë ta donin dhe e përshkroi divorcin e fundit si gjënë më të mirë që i ndodhi. Çfarë të themi, J.Lo është mbretëresha e mbijetesës!
Kjo tregon që me të qeshura dhe pak vetëironi, mund t'ia dalësh në çdo situatë. Kush do ta kishte menduar që katër divorcet mund të bëheshin kaq meme?