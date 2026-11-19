Grammy 2027: Nga bombat e Rosalías te zhgënjimet e mëdha!
Në kategoritë më të rëndësishme të Grammy-ve, këtë herë kemi një kartë të egër artistike që askush s'e priste. Albumi i Rosalías i vitit 2025, “Lux (Complete Works)”, është nominuar për albumin e vitit, ndërsa kënga e saj “Berghain” konkurron për këngën dhe regjistrimin e vitit. Ky album, që sapo mori çmimin “Albumi i Vitit” në Latin Grammys, vjen me tekste në më shumë se dymbëdhjetë gjuhë, plot bashkëpunëtorë dhe orkestrime që përfshijnë orkestra, elektronikë dhe flamenko.
Edhe pse “Berghain” e ka marrë emrin nga klubi i famshëm i Berlinit, muzika e saj është operistike në maksimum, me Rosalían që shoqërohet nga një orkestër dhe kor. Ajo këndon në gjermanisht dhe spanjisht dhe ndan këtë këngë me Björk, e cila thërret “ndërhyrjen hyjnore”, dhe Yves Tumor. Nominimet e Rosalías përfshijnë edhe këngë të tjera nga “Lux” që janë më afër popit, si “Sauvignon Blanc” (performanca solo pop) dhe “La Perla” (kënga latine). Po të themi të drejtën, “Berghain” mes hiteve të tjera pop që ndajnë kategoritë kryesore, vjen si nga një univers paralel.
Ku shkoi Madonna?
Albumi i Madonnës i vitit 2025, “Confessions II”, u vlerësua gjerësisht si një vazhdimësi e albumit të saj të vitit 2005, “Confessions on a Dance Floor” – një deklaratë e fortë pas vitesh me albume me ulje-ngritje. “Confessions II” është një vështrim dashamirës dhe historik i kulturës së klubeve nga dikush që e ka parë – dhe ndryshuar – gjithçka. Por albumi u la jashtë kategorive kryesore dhe as nuk mori një shans për albumin vokal pop. Kënga “Bring Your Love”, e ndarë me Sabrina Carpenter, është mes të nominuarve për performancën pop duo/grup, por këngët e tjera nga “Confessions” janë të dërguara në kategoritë dance/electronic, të cilat zakonisht nuk shfaqen në kohën primare. E pra, zhgënjim!
Një surprizë e vërtetë vjen nga duoja kanadeze Angine de Poitrine. Ata nuk bënë të besonin se ishin “Grammy bait” kur performanca e tyre në KEXP u bë virale më herët këtë vit. Me kostume me pika dhe maska të çuditshme që u mbulonin fytyrën, ata dukeshin si personazhe të çmendur nga një emision për fëmijë, të paktën derisa u futën në ritmet e tyre progresive dhe mikrotonale. Por Angine de Poitrine, të nominuar për artistin më të mirë të ri dhe tre çmime të tjera, i magjepsën ata që e duan këtë lloj muzike. Ndoshta kjo është prova e re e acidit për muzikantët e vërtetë?
Kategorisë së shpesh-tallur Artisti më i Mirë i Ri – e cila shpesh përkthehet si e re për ne, portierët e industrisë – i bënë një rregullim këtë vit. Tashmë ajo është për ata që kanë arritur një depërtim në ndërgjegjen publike dhe kanë ndikuar ndjeshëm peizazhin muzikor, për sa kohë janë propozuar maksimumi katër herë. Kjo solli nominime për Geese, Remi Wolf dhe Slayyyter. Audrey Hobert, shkrimtarja e komedive televizive e kthyer në fenomen “weird-girl”, me debutimin e saj Who’s the Clown? duhet të ishte këtu. Ama, ndoshta vitin tjetër do jetë fati i saj!
Ndarje gjinore në country dhe Kahan jashtë topit
Kur Grammy-t ndanë kategorinë e albumit më të mirë country vitin e kaluar në degë tradicionale dhe bashkëkohore, thashethemet ishin se kjo ishte një përgjigje reaksionare ndaj fitores së Beyoncé me “Cowboy Carter” në vitin 2025. Dhe ndoshta ishte. Por a e priste kush që do të përfundonte si një ndarje gjinore? Në vitin e saj të dytë, lista e albumit country bashkëkohor është e gjitha me gra: Ella Langley, Kacey Musgraves, Kelsea Ballerini, Carter Faith dhe Megan Moroney. Albumi tradicional country, nga ana tjetër, është i gjithi me burra: Willie Nelson, Vince Gill, Cody Johnson, Charley Crockett dhe Charlie Worsham. Ej djem, provoni diçka bashkëkohore!
Kantautori nga Vermont, Noah Kahan, pas hitit të tij të lidhur me Covid-in “Stick Season”, ka qenë një gjigant që ka mbushur stadiume. Pritshmëritë ishin aq të larta për albumin e tij të fundit, “The Great Divide” – me shumë që parashikonin një shfaqje në kategorinë e albumit të vitit, nëse jo këngën dhe regjistrimin për titullin – saqë Kahan ndjeu nevojën të ulte emocionet në një postim në rrjetet sociale një natë më parë. Ai shkroi se i do të gjithë dhe se ka bërë gjithçka që i duhej në karrierë falë mbështetjes së tyre. I nominuar por jo fitues për artistin më të mirë të ri në Grammy-t e vitit 2024, Kahan mori vetëm një nominim, për albumin më të mirë folk bashkëkohor. E paska shtyrë pak statusi i tij si “underdog”.
Në një fushë tjetër të dobët për albumin më të mirë rap – dhe mes bojkotit të vazhdueshëm të Drake-ut ndaj Grammy-t, i cili këtë vit i la jashtë votimit albumet e tij “Iceman” dhe “Habibti” – kemi një depërtim komercial të Don Toliver me “Octane”, si dhe disa zgjedhje të çuditshme (Wale, Rapsody).