Rayan Aït-Nouri i Man City, sinjal 'OK' për Juventusin? Serie A po pret!
Rayan Aït-Nouri, mbrojtësi algjerian i Manchester City, ka dhënë sinjalin e shumëpritur për Juventusin.
Lajmi i bukur vjen nga raportet e “La Gazzetta dello Sport”, të cilat theksojnë se futbollisti ka dhënë miratimin e tij personal për një kalim të mundshëm te “Zonja e Vjetër”. Me sa duket, Aït-Nouri është gati të nisë një kapitull të ri, një aventurë të re në futbollin italian, konkretisht në Serie A – kampionati ku ëndrrat shpesh bëhen realitet, ose zhgënjimet janë epike!
Për drejtuesit e Juventusit, ky zhvillim është muzikë për veshët. Ata janë duke shqyrtuar seriozisht mundësinë e forcimit të krahut të majtë të mbrojtjes, dhe Aït-Nouri duket si pika e qershisë në tortë. Ai vlerësohet si një profil që mund t’i japë skuadrës më shumë alternativa, sidomos falë shpejtësisë së tij stratosferike, aftësive teknike që të lënë me gojë hapur, dhe kontributit të tij në fazën sulmuese.
Imagjinoni: një mbrojtës që nuk është thjesht një gardian pas porte, por një lojtar që arrin të avancojë nga krahu me elegancë, të krijojë shanse për shokët e skuadrës dhe të marrë pjesë aktive në ndërtimin e aksioneve sulmuese. Dhe të gjitha këto pa neglizhuar kurrë detyrat e tij thelbësore mbrojtëse! Një paketë e vërtetë “all-inclusive” që çdo trajner do ta kishte ëndërr në formacion.
Mirëpo, para se të nisim festën me shampanjë dhe himnin e Juventusit, duhet të kuptojmë se ka një “por” të madh. Pavarësisht vullnetit të zjarrtë të lojtarit për t’u bashkuar me bardhezinjtë, marrëveshja është ende shumë larg finalizimit.
Hapi vendimtar pritet të jetë arritja e një ujdie mes Juventusit dhe klubit anglez Manchester City. Hapi vendimtar lidhet me vlerën financiare të transferimit dhe me kushtet kontraktuale. A do të jetë ky kapitull tjetër i telenovelës së merkatos, apo do të kemi një mbyllje të shpejtë dhe të lumtur?