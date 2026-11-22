“Po ma kana po s’po me lë nëna”: Resul Sinani zbulon pengesat e banorëve të BBVK5
Prime-i i shtatë i “Big Brother VIP Kosova 5” solli një valë të re komentesh nga opinionisti Resul Sinani, i cili analizoi situatat dhe ndërveprimet mes banorëve brenda shtëpisë. Ai vuri theksin te një fenomen i përbashkët: duket se shumë banorë kanë ndjenja për dikë, por diçka po i pengon të veprojnë.
Sinani e përshkroi këtë situatë me shprehjen plot humor dhe të njohur në popull: “Janë në një situatë që po më pëlqen, por shumë prej tyre po thonë: “Po ma ka qejfi, por s’po më lë nana”. Dikush u pëlqen, por ose nuk munden, ose e kanë një pengesë prapa.”
Përveç dilemave romantike, Sinani preku edhe një pikë tjetër kyçe: banorët më në fund kanë filluar të “luajnë”. Sipas tij, deri në këtë fazë të lojës, ata nuk kishin nisur strategjitë e tyre, por tashmë gjërat kanë marrë një kthesë. Ai tha se po e shikon që po e nxisin Akilin dhe po i shkojnë afër, duke i folur në vesh që situata të bëhet edhe më e madhe. Ai shtoi se banorët kishin ardhur me plane që dikush të dilte keq, por vetëm tani kanë filluar të luajnë.
Mbetet të shohim se cilët do ta thyejnë “tabunë” e “nanës” së tyre dhe do të hedhin hapin e madh, apo nëse Akili do të bëhet qendra e gjithë lojës. Cili mendoni se do të jetë lëvizja e radhës?