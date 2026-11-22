Kolliça me pulë dhe kërpudha: Kjo recetë do të bëjë shtëpinë flakë nga aromat!
Po të ketë një gjellë që e bën shtëpinë të marrë erë gjalpi të ngrohtë, kërpudhash dhe djathi të shkrirë, para se ti të heqësh dot përparësen, kjo është patjetër një kolliçë shtëpie, e atyre që të lëpijnë gishtat. Ama, harroje atë historinë me petët që hapen me orë të tëra mbi banak!
Sot kemi zgjidhjen magjike: një sfoliatë e gatshme nga frigoriferi që mban brenda gjithë shijen dhe luksin e një pjate gurme. Me pak përbërës, kombinime të zgjuara dhe pak shkathtësi, do krijosh diçka vërtet magjike për veten dhe të dashurit e tu.
Magjia e kësaj recete është tek kontrasti perfekt mes sfoliatës së jashtme, krokante e të artë, dhe mbushjes kremoze e të butë nga pula e freskët me kërpudha. Muskata dhe djathi pikant graviera i japin asaj shijen e duhur, duke e kthyer një fileto pule të thjeshtë në një pjatë të nivelit të lartë gastronomik. Qoftë po përgatit një darkë të relaksuar me shoqërinë, qoftë po do vetëm të përkëdhelësh veten pas një dite të lodhshme, kjo recetë nuk të zhgënjen kurrë.
Epo, nëse je gati të përveshësh mëngët dhe të mbushësh kuzhinën me aroma, është koha të shohim hap pas hapi si të arrish këtë rrotull pule, të lëngshme dhe krokante. Këtu më poshtë kemi mbledhur gjithë përbërësit dhe procedurën e saktë për rezultatin perfekt.
Përbërësit e Recetës
- 2 fileto gjoksi pule të ziera
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 qepë e thatë
- 1 thelpi hudhër e grirë imët
- 500 gr kërpudha të freskëta, të prera në feta
- 1 karotë e grirë
- 2 lugë gjelle miell
- 1½ filxhan qumësht i vakët
- 1-2 majë luge muskat
- 150 gr djathë graviera pikant, i grirë
- Kripë
- Piper
- Të verdhë veze për lyerje
- 1 sfoliatë
- Sallatë për servirje
Përgatitja
- Zieni filetot e pulës në një tenxhere me ujë që t’i mbulojë, për rreth 15 minuta. Lërini të qëndrojnë në lëngun e tyre edhe për 10 minuta të tjera, që të mbeten të lëngshme. Ruani gjysmë filxhani nga lëngu i zierjes, pjesën tjetër mund ta lini në frigorifer ose në ngrirje për përdorim të mëvonshëm.
- Grimconi pulën e zier në copa të vogla.
- Në një tenxhere të gjerë, ngrohni vajin e ullirit në zjarr të fortë. Shtoni kërpudhat dhe kaurdisini për 2-3 minuta, derisa të thithin plotësisht lëngjet e tyre.
- Shtoni qepën, hudhrën dhe karotën dhe lërini të zbuten për rreth 3 minuta, derisa qepa të bëhet transparente.
- Hidhni miellin dhe përzieni që të gatuhet për 1 minutë, duke shtuar pak muskat të grirë për aromë.
- Shtoni lëngun e zierjes së pulës dhe qumështin, përzieni mirë dhe më pas shtoni pulën e grirë. Kriposeni dhe piperoseni sipas dëshirës.
- Lëreni masën të ziejë lehtë derisa kremi të trashet. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet për 10 minuta, duke e përzier herë pas here.
- Shtoni djathin e grirë dhe përzieni mirë, duke u siguruar që kremi i pulës të jetë i trashë, në mënyrë që të mos "rrjedhë" gjatë mbështjelljes.
- Hapni sfoliatën në një tavë të shtruar me letër pjekjeje dhe vendoseni mbushjen e ftohtë përgjatë qendrës së brumit.
- Palosni anët dhe mbështilleni në formë rrotulle, duke ndihmuar me letrën e pjekjes në mënyrë që bashkimi të mbetet poshtë dhe të mos hapet gjatë pjekjes.
- Vizatoni lehtësisht sipërfaqen në disa pika dhe lyeni me të verdhë veze të holluar me pak ujë.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 200°C (me ajër të detyruar), në raftin e mesit, për 10 minuta.
- Më pas uleni temperaturën në 170°C për rreth 30 minuta të tjera, derisa të marrë ngjyrë të bukur të artë.
- Lëreni të qëndrojë për 10-15 minuta në banak dhe më pas priteni në copa për t'u servirur bashkë me një sallatë të freskët.
Epo, a ka gjë më të mirë se një kolliçë shtëpie që të bën uuuuuuh, sa e mirë sapo e provon? Dhe me sfoliatë gati, as stresi s'ekziston! Kjo është receta që të shpëton kur të duhet diçka e shpejtë, por që të bën të dukesh si shef kuzhine. A nuk ju bën të lëpini buzët vetëm duke e lexuar?