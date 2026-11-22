Më në fund! Big Brother VIP Albania konfirmon rikthimin në dhjetor
Produksioni i Big Brother VIP Albania ka bërë njoftimin e shumëpritur, duke konfirmuar se spektakli do të nisë zyrtarisht në muajin dhjetor.
Lajmi shpërtheu në Instagram, ku "Big Brother VIP" jo vetëm që publikoi njoftimin, por na la me gojë hapur edhe me një trailer plot me fytyra nga edicionet e kaluara. Ai trailer, i shoqëruar me një mesazh misterioz për sezonin e ri, na bëri të mendojmë: Po kush do jetë kësaj radhe?
Mesazhi i postimit ishte epik, si gjithmonë: “Shumë kanë hyrë në atë derë. Asnjë nuk ka dalë i njëjtë.” Postimi mbyllet me thirrjen “E gjithë Shqipëria, një lojë!”.
Epo, të gjithë e dimë që Shqipëria bëhet një lojë e vërtetë sa herë nis BBV. Megjithatë, data e saktë e fillimit ende nuk është bërë e ditur nga organizatorët. Si ka mundësi që na mbajnë në ankth akoma?!