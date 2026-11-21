JLaw pa komplekse: Zbulon aktorin që e puth më keq dhe e nxjerr fundit!
Jennifer Lawrence, aktorja që s'ka frikë të thotë gjërat hapur, ka hedhur bombën! Gjatë një interviste në emisionin “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, aktorja 36-vjeçare u vu përballë një sfide epike: të rendiste puthjet e saj në ekran nga më e mira te më e keqja.
Dhe kush e mori vendin e parë për puthjen më të mirë? Pa diskutim Josh Hutcherson! Më pas renditja vazhdoi me emra të rëndë si Liam Hemsworth, Bradley Cooper dhe Timothée Chalamet. Por kush përfundoi në fund të listës? Zotëria Chris Pratt!
Josh Hutcherson, i cili ishte vetë në studio, e mori lajmin me një buzëqeshje të madhe dhe ngriti grushtin në shenjë fitoreje. E kupton, e kupton...
Nuk është hera e parë që JLaw ka folur për skenat intime me Chris Pratt. Ata kanë luajtur bashkë në filmin “Passengers” (2016) dhe ajo e kishte treguar më parë se xhirimi i atyre skenave kishte qenë super i sikletshëm për të. Sidomos sepse Chris ishte i martuar në atë kohë. Aq shumë saqë, si çdo njeri normal që i duhet të përballet me një situatë stresuese, Lawrence kishte pranuar se ishte “dehur para xhirimeve për të përballuar tensionin”.
Ama, për të mos lënë dyshime, JLaw kishte sqaruar që ky siklet nuk ishte për Chrisin vetë – të cilin e përshkroi si “shumë të dashur” – por për shkak të gjithë ekipit që rrinte aty dhe filmonte. Dmth, s'ishte Chrisi problemi, por sytë e tjerë mbi ta!
Nga ana tjetër, me Josh Hutcherson, JLaw ka një kimi tjetër. Ata janë bërë ikonë si Katniss Everdeen dhe Peeta Mellark në serinë “Hunger Games” dhe janë rikthyer sërish në role për filmin e ri, që arriti në kinema pikërisht dje, më 20 nëntor. Pse s'na çudit që puthja më e mirë ishte me të, atëherë?
Tani e dimë se renditja e Lawrence nuk fal askënd.