Courtois mbyll derën e Real Madridit deri në 2028-ën, kontrata e re zyrtare!
Thibaut Courtois, portieri belg i Real Madridit, ka firmosur një kontratë të re që e mban te klubi deri në qershor 2028. Kjo është një lëvizje e zgjuar nga "Los Blancos" për të siguruar vazhdimësinë e një prej figurave më të rëndësishme të ekipit.
Kontrata e tij e mëparshme përfundonte në qershor 2027, por drejtuesit e klubit nuk kanë humbur kohë dhe kanë zgjatur bashkëpunimin edhe për 12 muaj të tjerë. Kur dikush është thelbësor, e mban fort, dhe Reali këtë punë e bën si askush tjetër.
Që nga transferimi i tij nga Chelsea në verën e vitit 2018, Courtois është kthyer në një pikë referimi për skuadrën. Ai zuri vendin e Keylor Navas dhe me kalimin e viteve vërtetoi statusin e tij si një ndër portierët më të rëndësishëm në historinë e klubit. Kontributi i tij është parë qartë në sukseset e shumta të Madridit.
Me fanellën e Realit, Courtois ka fituar dy trofe të Champions League, tre tituj të La Liga-s, një Copa del Rey, dy Superkupa të Evropës dhe tre Kupa Bote për Klube. Një listë që flet vetë për vlerën e tij. Bernabéu mund të flejë i qetë: porta është në duar të sigurta. Kush do t'i ndalë tani?!