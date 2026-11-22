Dua Lipa, pjesë e albumit të GTA 6: Ja kënga e re dhe gjithë yjet e tjerë që na presin!
Lansimi i 'Grand Theft Auto VI' po afron dhe bota e lojërave është në ethe, sidomos tani që po zbulohen detajet e albumit muzikor që do të shoqërojë lojën. Dhe ne jemi këtu për t'ju thënë se ka një lajm që na ka lënë pa fjalë: yje si Dua Lipa, Lana Del Rey dhe Zara Larsson janë pjesë e kësaj super liste me materiale të reja muzikore!
Albumi, i cili përmban plot 34 këngë, u publikua më 20 nëntor. Imagjinoni një përzierje zhanresh që shkon nga popi te hip-hop, nga muzika elektronike te tingujt latinë, R&B dhe rock. Do të ketë diçka për çdo shije, për të na mbajtur kompaninë në aventurat tona virtuale!
Ndër këngët e reja që mezi po presim t'i dëgjojmë janë "Go Easy" nga Dua Lipa, "Crazy for You" nga Lana Del Rey, "Ahh Yea" nga Playboi Carti, "Power Trip" nga JENNIE, "Fast Emotion" nga Zara Larsson, "Sweet Like Candy" nga Camila Cabello dhe "TRDWFE" nga Rina Sawayama. Dhe kjo është vetëm një pjesë, se albumi është plot!
Përveç këngëve që tashmë janë publikuar më herët nga artistë si Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards dhe Justice në bashkëpunim me Tame Impala dhe SZA, albumi “GTA VI: The Album” sjell edhe emra të tjerë të mëdhenj si Rauw Alejandro, Young Thug, Arca, Tove Lo dhe Playboi Carti. Për më tepër, Justice, që kanë realizuar edhe muzikën e lojës, kanë një bashkëpunim edhe me Michael McDonald.
Festa nuk mbaron këtu! Më 21 nëntor, disa nga këta super artistë u mblodhën në një event të veçantë. Cardi B, Kodak Black dhe Don Toliver, të gjithë pjesë e albumit, iu bashkuan Travis Scottit dhe Justice në një festival muzikor të "Grand Theft Auto 6" që u mbajt në Miami. Pra, u bë nami!
Dhe sikur të mos mjaftonte, brenda botës së lojës, Lana Del Rey, Morgan Wallen, Bad Bunny, anëtarë të grupit "Slayer", Burna Boy dhe Robyn do të kenë secili stacionin e tyre radiofonik si DJ. Kjo është shije e vërtetë muzikore brenda lojës, apo jo? A jeni gati të lëvizni në ritmin e këtyre super yjeve ndërsa jeni duke eksploruar botën e re të GTA VI?