Jennifer Lopez shkëlqen me fustan dantellë në after-party, pastaj flet hapur për martesa… dhe gishtat!
Jennifer Lopez, ikona 57-vjeçare e skenës dhe ekranit, nuk zhgënjeu me paraqitjen e saj në festën e madhe pas premierës së filmit koncertor “The JLo Show: Live in Las Vegas”. Për tapetin e kuq kishte zgjedhur fillimisht një veshje tjetër, por për festën pasuese ndërroi pamje, duke veshur një fustan të zi me dantella dhe dekolte të theksuar.
Por festën nuk e bëri vetëm fustani! Gjatë mbrëmjes, këngëtarja dhe aktorja amerikane u pa duke kërcyer dhe pozuar me balerinin italian, Giuseppe Giofre. Kjo s'është ndonjë çudi, pasi dyshja ka një bashkëpunim të gjatë profesional. Giuseppe është pjesë e trupës së saj të kërcimit që nga turneu “It's My Party” në 2019 dhe e ka shoqëruar J.Lo-n edhe në rezidencën e saj në Las Vegas. Pra, s'kemi këtu ndonjë dramë të re, thjesht dy profesionistë që po festojnë suksesin!
Dhe sikur gjithë ky shkëlqim dhe kërcim të mos mjaftonin, J.Lo kishte menduar të na argëtonte edhe me jetën e saj sentimentale. Më herët gjatë ditës, ajo kishte folur me shumë humor për katër martesat e saj të përfunduara me divorc. Në emisionin e Drew Barrymore, kjo e fundit bëri shaka duke i thënë se historia e Jenniferit i jepte leje të divorcohej edhe një herë, pasi vetë ka kaluar tri divorce.
Por momenti kulmor? Jennifer tregoi se gjatë një takimi me publikun, ajo kishte ngritur katër gishta për të treguar numrin e martesave të saj. Dhe aty, dikush nga salla, me një shpirt të vërtetë komediani, i ishte përgjigjur se i kishin mbetur ende gjashtë gishta të tjerë! Imagjinoni pak situatën! Një batutë që na kujton se për J.Lo-n, jeta duket si një buffet me opsione të pafundme.
Vetë J.Lo shtoi se nuk ka rregulla në këtë jetë dhe se të gjithë bëjnë më të mirën që mundin. Ajo theksoi se përpiqet çdo ditë të jetë versioni më i mirë i vetes, si në jetën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Pra, pavarësisht fustaneve dhe martesave, mesazhi është i qartë: bëni çfarë t'ju thotë zemra! Ose ndoshta thjesht, mos i numëroni gishtat?