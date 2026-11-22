Probleme me vizën amerikane? Ja pse Harry dhe Meghan mund të jenë kthyer në Britani!
Për gati gjashtë vite, Princi Harry dhe Meghan Markle jetuan në Kaliforni, por këtë vit vendosën të kthehen në Mbretërinë e Bashkuar. Ky ndryshim i beftë i befasoi të gjithë, me shumë pyetje rreth arsyes së lëvizjes së tyre nga Montecito përtej Atlantikut, bashkë me fëmijët, Princin Archie dhe Princeshën Lilibet. Duket se nuk ishte malli për shtëpinë, as ndonjë përpjekje për të rregulluar marrëdhëniet me familjen mbretërore, por mbase një pengesë me vizën.
Një raport i Page Six shkruan se Harry kishte hasur probleme me rinovimin e vizës së tij amerikane para se familja të largohej. Një burim nga qeveria amerikane i tha Page Six se viza e tij kishte skaduar dhe nuk u rinovua menjëherë. Një burim tjetër e mbështeti këtë deklaratë. Megjithatë, statusi i saktë i emigracionit të Harry-t në SHBA nuk është bërë kurrë publik, dhe as ai, as Meghan nuk e kanë konfirmuar që komplikimet me vizën ishin arsyeja e zhvendosjes së tyre.
Detaje rreth çështjes së vizës
Statusi i emigracionit të Harry-t në SHBA ka tërhequr vëmendjen që pas publikimit të kujtimeve të tij "Spare", ku ai zbuloi përdorimin e drogës në të kaluarën. Një avokat, i cituar nga Page Six, sugjeroi se Harry mund të ketë pasur ose një vizë diplomatike, ose një vizë të lëshuar për individë me aftësi ose arritje të jashtëzakonshme. Të dyja kategoritë kanë kërkesa rinovimi, megjithëse lloji i saktë i vizës që kishte Harry mbetet i panjohur. Një ish-zyrtar i Departamentit të Shtetit raportohet t'i ketë thënë Page Six se skadimi i vizës dhe kërkesat e rinovimit mund të shpjegojnë largimin e papritur të familjes Sussex nga SHBA.
Një betejë ligjore dhe kthimi për Krishtlindje
Regjistrimet e emigracionit të Harry-t u bënë subjekt i një mosmarrëveshjeje ligjore pasi fondacioni konservator Heritage Foundation vuri në pikëpyetje nëse ai kishte zbuluar përdorimin e tij të kaluar të drogës në aplikacionin e tij për vizë amerikane. Heritage Foundation sfidoi vendimin e qeverisë amerikane për t'i dhënë vizë, duke argumentuar se zbulimet e tij ngritën pyetje nëse ai i ishte përgjigjur saktë pyetjeve në aplikacionin e tij të emigracionit. Ky grup kërkoi qasje në regjistrimet e tij të emigracionit përmes një padie. Mosmarrëveshja tërhoqi vëmendjen sepse aplikantët për vizë në SHBA mund të përballen me kufizime nëse pranojnë përdorim të caktuar të drogës në të kaluarën. Në vitin 2024, gjykatësi i qarkut amerikan Carl Nichols vendosi se interesat e Harry-t për privatësinë peshonin më shumë se çdo interes publik për zbulimin e regjistrimeve të vizës së tij, dhe fondacioni e humbi padinë.
Megjithë komplikimet e raportuara me vizën, çështja e emigracionit të Harry-t duket se është zgjidhur, pasi çifti thuhet se po planifikon të udhëtojë përsëri në Kaliforni me Archie dhe Lilibet për të kaluar Krishtlindjet me nënën e Meghan-it, Doria Ragland.
Jeta në Britani dhe mësimet e reja
Familja Sussex ka kaluar muajt e fundit duke marrë pjesë në angazhime në Britani dhe duket se janë sistemuar në jetën e tyre të re. Harry foli kohët e fundit se si fëmijët e tij po përshtateshin me ambientin e ri gjatë një paraqitjeje në programin televiziv britanik "This Morning". Është një ndryshim i madh kulturor, tha ai, duke iu referuar tranzicionit të fëmijëve drejt veshjes së uniformave shkollore. Ai shtoi se vetëbesimi i tyre ishte përmirësuar ndjeshëm që nga bashkimi me një shkollë britanike. Departamenti Amerikan i Shtetit shpjegon se data e skadimit të vizës nuk përcakton se sa kohë mund të qëndrojë ligjërisht dikush në vend. Kjo periudhë përcaktohet përgjithësisht nga regjistrimi i pranimit, i njohur si Formular I-94. Një person mund të qëndrojë ligjërisht në SHBA edhe pasi tufa e vizës së tij të skadojë, me kusht që qëndrimi i tij i autorizuar të mbetet i vlefshëm.