Trailer i fundit i “Avengers: Doomsday” sjell TË GJITHË bashkë, a jeni gati për këtë kaos?!
Universo Cinematográfico Marvel (MCU) është një botë e përbashkët filmash dhe serialesh me superheronj, ku personazhet e komikeve të Marvel Comics vijnë në jetë, duke kryqëzuar histori, mjedise dhe aktorë. Me filma si “Avengers: Doomsday”, MCU vazhdon të zgjerohet dhe të ndërtojë saga të reja, duke bashkuar historitë e karaktereve në një univers të vetëm. Ky film pritet të jetë i parafundit në Fazën e Gjashtë të MCU-së, duke shënuar kështu fundin e asaj që quhet “Saga e Multiversit”.
Hyrje në kaosin multiversal
Nëse mendonit se heronjtë tanë do i shpëtonin pa pasoja ndërhyrjeve në linjën kohore për të anuluar “blip”-in në “Endgame”, eh, po, kishit kujtuar gabim! Trailera i fundit për “Avengers: Doomsday” e bën shumë të qartë këtë, duke filluar me një zë të errët që thotë: Të gjithë ju keni jetuar jetë të vjedhura. Por tani duhet t’i ktheni ato. Filmi zhvillohet 14 muaj pas ngjarjeve të “Thunderbolts*” dhe do të shohë heronj nga tre universe të ndryshme të përplasen me një kërcënim ekzistencial të paparë. Këto universe janë Earth-616 (ku janë Avengers, Wakandans dhe New Avengers), Earth-828 (ku gjejmë Fantastic Four) dhe X-Men “origjinalë”.
Rikthime të mëdha dhe fytyra të reja
Marvel nuk ka ngurruar aspak të hedhë në lojë çdo personazh që i ka ardhur ndër mend! Përveç Avengers-ave klasikë, do të shohim Gambit-in (Channing Tatum) dhe Xu Shang-Chi-n (Simu Liu). Por surprizat nuk mbarojnë me kaq: traileri i fundit konfirmon rikthime të bujshme si Steve Rogers (Chris Evans), Peggy Carter (Hayley Atwell), Spider-Man (Tom Holland), Hawkeye (Jeremy Renner), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), vajza e adoptuar e Thor-it, Love (India Rose Hemsworth), dhe vajza e Scott Lang-ut, Cassie (Kathryn Newton).
Trailera i parë, i cili doli në korrik, tregonte tashmë një mori cameos, ku superheronjtë e tre universeve takoheshin përballë një paralajmërimi ogurzi nga Thor. Dhe e dini si mbaronte? Me kthimin e Steve Rogers, i cili, për habinë e Thor-it, ishte akoma i denjë për të mbajtur çekiçin e tij, Mjölnir. Muajin pasardhës, Marvel nxori një tjetër trailer, duke na dhënë një shije të historisë tragjike të Doctor Doom-it.
Pasojat e zgjedhjeve të shkuara
Në trailerin e ri, Steve Rogers është në qendër të vëmendjes. Ai dhe Peggy diskutojnë nëse bënë zgjedhjen e duhur, por Steve ndihet në faj që ia ka fshehur këtë të vërtetë djalit të tyre adoleshent. Ne e dinim që ai kishte zgjedhur të qëndronte në të shkuarën dhe të ndërtonte një jetë me Peggy-n pas “Endgame”, por ajo që nuk dinim është se kjo ndodhi në të njëjtin univers alternativ ku jetonin Fantastic Four, të cilët shfaqen për ta rekrutuar atë. Vite më parë, ne bëmë atë që ishte e nevojshme për të ndrequr botën, vazhdon Rogers me zërin e tij. Por nuk dinim se ato zgjedhje do të kishin pasoja. Duket se Doom beson se të gjithë ju keni jetuar jetë të vjedhura, duke shtuar: Por tani duhet t’i ktheni ato.
Pjesa tjetër e trailerit përfshin pamje që kemi parë më parë, me Thor-in që pranon: As nuk e di kush janë gjysma e jush para superheronjve të mbledhur, pastaj i thërret të “qëndrojnë bashkë” kundër Doom-it. Pamje të reja përfshijnë Cyclops-in e Marsden-it që përballet me Doom-in dhe disa Sentinels, duke thirrur: Tek unë, X-Men-të e mi, por i përgjigjen të gjithë! Kemi edhe një batutë mes Steve-it dhe Thor-it rreth faktit se si Steve që mban Mjölnir e shqetëson zotin nordik më shumë nga sa dëshiron të pranojë. Nuk ka asnjë shenjë të Wanda Maximoff/The Scarlet Witch, të cilën Doom e ringjalli në një skenë pas krediteve të “VisionQuest”. Ajo mund të jetë mes triologjisë së shtrigave Latveriane që shfaqen shkurtimisht në trailer.
“Avengers: Doomsday” do të shfaqet në kinema më 18 dhjetor 2026, duke u përplasur kokë më kokë me “Dune: Part III” që del po atë ditë. Më pas, “Avengers: Secret Wars” është planifikuar për 17 dhjetor 2027, duke shënuar kështu fundin e Fazës së Gjashtë të MCU-së. Nuk e dimë nëse “Doomsday” do t’u matet me “Infinity War” dhe “Endgame”, por një gjë është e sigurt: do të jetë një spektakël i madh! A jeni gati për këtë kafe heroike?