Kate Middleton nuk e ra zilen, por ngjitja në mal u bë “zilja” e saj
Princesha e Uellsit, Kate Middleton, na ka ndarë momentin më personal dhe prekës nga beteja e saj me kancerin, në trailerin e dokumentarit të ri “Heal”.
Në një sekuencë të trailerit, Kate shfaqet duke shëtitur në male me vëllain e saj më të vogël, James Middleton. Ai e pyet: A nuk është traditë të biesh zilen kur largohesh nga Royal Marsden? Kate përgjigjet thjesht, por me një peshë të madhe emocionale: Po, por unë s’e ra zilen.
James, dukshëm i prekur, reagon menjëherë: Atëherë, mbase kjo është zilja jote. Kështu, ai i referohet ngjitjes së tyre në mal si një simbol i fitores së saj ndaj sëmundjes. Vërtetë një moment që të bën syrin pikë!
Kur Kate bëri publik diagnozën e kancerit në mars 2024, James shkroi në Instagram: Kemi ngjitur shumë male bashkë ndër vite. Si familje, do ta ngjisim edhe këtë bashkë me ty. Dy vjet më vonë, premtimi u bë realitet.
Vëlla e motër ndërmorën bashkë sfidën “National Three Peaks”, duke ngjitur majat më të larta të Skocisë, Anglisë dhe Uellsit brenda 24 orësh. Ky akt mbresëlënës u bë për të mbledhur fonde për The Royal Marsden Cancer Charity, duke treguar një forcë dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Kjo është vërtetë heroike, për të qenë të sinqertë!
Në korrik, James shkroi sërish, duke zbuluar se e kishin diskutuar këtë ngjitje edhe kur Kate ishte në spital. Ai theksoi fuqinë shëruese të natyrës, duke shtuar: Jam tepër krenar për motrën time të dashur, duke admiruar forcën, qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë e saj. Një vëlla i tillë, gjithë bota do e donte!
Dokumentari ndjek Kate në këtë përvojë të veçantë malore, duke eksploruar jetën pas një diagnoze kanceri dhe si njerëzit gjejnë ngushëllim, forcë dhe shpresë në kohë sëmundjesh të rënda. Siç thotë vetë Kate në trailer: “Kanceri të ndryshon. Të ndryshon trupin, të ndryshon fizikisht. Por ka edhe diçka shumë më të thellë që një diagnozë e tillë ndryshon brenda teje.” Fjalë që të lënë pa frymë, apo jo?
Në fund të dokumentarit, Kate kthehet te familja e saj dhe përqafon fëmijët, Princin George, Princeshën Charlotte dhe Princin Louis, para se të ndajë një përqafim të ngrohtë me bashkëshortin e saj, Princin William.
Është e qartë që nuk jemi krijuar për t’i përballuar vetëm vështirësitë e jetës. Gjërat mund të ripërtërihen dhe të rriten sërish. Shpesh, përmes dhimbjes, kuptojmë se ka një bukuri shumë më të madhe përtej saj, thotë Kate. Kjo është thelbi i mesazhit të saj, një frymëzim për të gjithë ne!