Miley Cyrus, babai dhe Elizabeth Hurley: Familja u ribashkua para dasmës!
Këngëtarja dhe aktorja 33-vjeçare Miley Cyrus, e cila u martua me muzikantin Maxx Morando të shtunën, më 21 nëntor, në Palm Springs të Kalifornisë, ka bërë paqe me të atin, Billy Ray Cyrus. Duket se një rol kyç në këtë bashkim ka luajtur aktorja dhe modelja britanike 61-vjeçare Elizabeth Hurley.
Hurley, partnerja e Billy Ray Cyrus që prej vitit 2025, ndihmoi që ai të ishte pranë së bijës në një nga ditët më të rëndësishme. Një burim u shpreh se Hurley ka ndikuar ndjeshëm në afrimin e këngëtares me të atin, pas disa vitesh tensionesh familjare. Burimi tha se familja është gjithçka për Liz-in dhe se Hurley e kishte inkurajuar partnerin e saj të rindërtonte marrëdhënien me vajzën.
Në ceremoninë private, mes të ftuarve ishin Billy Ray Cyrus, Elizabeth Hurley dhe djali i aktores, Damian Hurley. Gjithashtu morën pjesë nëna e Miley-t, Tish Cyrus, dhe motra e saj, Noah Cyrus.
Familja Cyrus ka kaluar disa periudha të vështira gjatë viteve, me marrëdhëniet e tyre shpesh në qendër të vëmendjes mediatike. Përveç Miley-t dhe Noah-t, Billy Ray dhe Tish Cyrus kanë edhe katër fëmijë të tjerë: Brandi, Trace, Braison dhe Christopher Cyrus. Billy Ray ka birësuar Brandi-n dhe Trace-in, fëmijët e Tish-it nga një lidhje e mëparshme. Christopher është djali i tij nga lidhja me ish-partneren Kristin Luckey.
Prania e të gjithë familjarëve në dasmën e Miley-t kishte një domethënie të veçantë emocionale, sidomos pas të gjitha vështirësive që kishin kaluar. "Duke ditur gjithçka që u është dashur të kalojnë për të arritur deri në këtë pikë, ishte vërtet emocionuese t’i shihje të gjithë bashkë." Momenti më i veçantë, shtoi burimi, ishte të shihje familjen të bashkohej për të festuar lumturinë e Miley-t. Burimi përfundoi se të gjithë dëshironin që Miley të ndihej e dashur dhe të përjetonte një ditë magjike martese.
Dhe kush nuk do një Liz Hurley në familjen e vet për të zgjidhur dramën? Epo, ndoshta na duhet ta fusim te lista e dëshirave!