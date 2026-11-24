Anna Vissi dhe dedikimi që na shkriu zemrat për ditëlindjen e së bijës!
Dje, më 23 nëntor, ishte një ditë vërtet e veçantë dhe festive, sepse Anna Vissi festoi ditëlindjen e së bijës së saj të vetme, Sofia Karvela! Sofia mbushi plot 43 vjet dhe, siç e dimë të gjithë, mami Anna s’kishte si të rrinte duarkryq. Kush e njeh historinë e tyre, e di që ky raport mami-vajzë është si filmat – i thellë, autentik dhe i fortë sa kalon çdo distancë, duke na mbushur me ngrohtësi edhe ne që i ndjekim nga larg. Dhe mos harroni, ajo s’është një lidhje thjesht, është një magnet i vërtetë zemrash!
Me këtë rast kaq të rëndësishëm, këngëtarja vendosi të dërgonte urimet e saj publikisht, direkt nga llogaria e saj personale në Instagram. Zgjodhi dy momente super të thjeshta, por që brenda kishin një oqean emocionesh. Pa asnjë fjalë të tepërt apo ekzagjerim, ajo i la imazhet dhe ato dy-tre shprehje të shkurtra të flisnin vetë për dashurinë dhe krenarinë e pamatë që ndien për vajzën e saj. Dhe siç e themi gjithmonë, veprat flasin më shumë se fjalët, apo jo?
Në postimin e parë, Anna ndau një video fantastike nga një arratisje e tyre e përbashkët. E imagjinoni dot atë ndjesinë e kujtimeve të bukura që na zgjoi neve, e jo më ato vetë? Momente relaksi dhe shoqërie, që vetëm një mami me vajzën e saj dinë t’i shijojnë plotësisht. Videoja u shoqërua me frazën e thjeshtë, por që peshon shumë: I love you, happy birthday. Kaq e drejtpërdrejtë, kaq e vërtetë, saqë na bëri të mendojmë: kush s’do ta donte një mama si Anna Vissi?
Pak më vonë, Anna sërish na befasoi me një 'story' të dytë. Publikoi një fotografi të Sofias në restorantin “The Eighty Six” në Nju Jork. Këtë herë, titulli ishte time to celebrate you, duke i dhënë menjëherë tonin festar gjithë ditës dhe duke treguar qartazi gëzimin e saj të jashtëzakonshëm për vitin e ri që po nis në jetën e Sofia Karvela-s. Mbase edhe ne mund t’i bashkohemi festës, kush e di?
Pavarësisht se përditshmëria e tyre është ndarë mes Greqisë dhe Shteteve të Bashkuara, Anna Vissi dhe Sofia Karvela mbeten të pandashme, si në mendime ashtu edhe në zemër. Dhe për ta bërë këtë lidhje akoma më të fortë, këngëtarja jonë fluturon shpesh në Amerikë, vetëm e vetëm që të jetë pranë vajzës së saj dhe dy nipërve. Kjo tregon qartësisht se familja është dhe mbetet prioriteti absolut për të. Fundja, është Anna Vissi, ç'prisnit tjetër?! Mamaja e vitit, apo si thoni ju?