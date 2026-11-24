Hilaria Baldwin tregon sekretin e martesës me Alec
Hilaria Baldwin, bashkëshortja e aktorit Alec Baldwin, ka ndarë me botën "sekretin" e martesës së saj 14-vjeçare, dhe po, është ajo që mendoni: një dozë e mirë "gaslighting"-u, por gjithmonë me shaka! Duket sikur çifti ka gjetur formulën magjike për të mbajtur gjallë dashurinë dhe, më e rëndësishmja, argëtimin.
Vetë Alec Baldwin është pajtuar me këtë deklaratë, duke e cilësuar si një nga gjërat e martesës së tyre të lumtur. Kur Hilaria u pyet se çfarë e bën një martesë të suksesshme, përgjigjja ishte e prerë dhe e qartë: “Gaslighting, por me shaka”.
Hilaria shpjegoi se kjo "lojë" shkon aq larg sa nganjëherë as vetë nuk janë më të sigurt se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo, por theksoi se loja zhvillohet në të dyja drejtimet. Imagjinoni të jetoni kështu! Si shembull, ajo tregoi se shpesh ndryshon mobilimin dhe rregullimin e shtëpisë gjatë kohës kur Alec nuk është aty, e më pas i thotë se gjithçka ka qenë ideja e tij.
Kjo, natyrisht, e lë aktorin Alec të hutuar dhe duke u munduar të kujtojë kur saktësisht e ka propozuar një ndryshim të tillë. Hilaria, me humorin e saj karakteristik, shtoi se këto situata i bëjnë të ndihen më të rinj, por njëkohësisht edhe sikur po plaken më shpejt. Jeta çift!
Çifti, që u martua në vitin 2012, ka shtatë fëmijë së bashku, duke vërtetuar se ky "sekret" funksionon për ta. Alec ka edhe një vajzë, Ireland, nga martesa e tij e mëparshme. Duket se për Baldwins, pak "gaslighting" nuk ka bërë asnjëherë keq, përkundrazi, ka qenë çelësi i lumturisë. Sa prej jush do ta provonin këtë metodë?