A ka mbrojtëse Matias Fernandez-Pardo? Celine Dept nuk po e beson!
Matias Fernandez-Pardo, futbollisti i Newcastle United, është bërë i njohur në rrjetet sociale për mbrojtëset që vendos gjatë ndeshjeve. Influencuesja belge Celine Dept mbeti e habitur kur pa se sa të vogla ishin ato.
Në një video që Celine publikoi, ajo shihet duke marrë në duar mbrojtëset e 21-vjeçarit, për të cilin klubi anglez pagoi rreth 60 milionë euro. Ato dukeshin më shumë si copa sfungjeri të holla, sesa pajisje mbrojtëse tradicionale. Celine i përthyeu pa vështirësi dhe nuk e fshehu habinë, duke shpërthyer në të qeshura. "Nuk e prisja këtë!" — shkroi ajo krahas pamjeve, dhe ne e kuptojmë fare mirë pse.
Ky rast ka rikthyer sërish diskutimin për mbrojtëset super-minimaliste që zgjedhin shumë futbollistë profesionistë. Shumë prej tyre i preferojnë për shkak të peshës së lehtë dhe rehatisë, por na lind pyetja: a ofrojnë këto "çikërrima" mbrojtje reale? Mbrojtëset e këmbëve janë të detyrueshme sipas rregullave të IFAB-it dhe duhet të ofrojnë mbrojtje të arsyeshme. Ama, nuk përcaktohet një madhësi minimale e saktë, duke ua lënë lojtarëve vetë përgjegjësinë për zgjedhjen.
Nga ana tjetër, Celine Dept është një emër i njohur, një prej krijueseve më të famshme belge të përmbajtjeve sportive, me mbi 60 milionë abonentë në YouTube. Ajo është bërë e famshme me videot e saj me sfida futbolli dhe takime me yje të këtij sporti, si Neymar, Erling Haaland dhe Gareth Bale. Por Matiasi me mbrojtëset e tij padyshim që ia kaloi të gjithëve!
Nuk është çudi që Celine mbeti me gojë hapur, ne po pyesim veten a mbrojnë këto gjëra fare, apo janë thjesht për shfaqje? Përpara se të bësh transferimin tjetër të madh, Matias, a mund të marrësh mbrojtëse pak më serioze? Thjesht sa për pyetje!