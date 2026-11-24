Britney Spears, falje (e çuditshme?) familjes: “Më mungoni jashtëzakonisht shumë”
Ajo që na ka bërë të gjithëve të kërcem pa pushim, Britney Spears, ka lëshuar një bombë tjetër, por këtë herë nuk është ndonjë këngë e re. Këngëtarja e njohur u ka kërkuar falje familjarëve të saj për deklaratat dhe problemet e së kaluarës, duke pranuar hapur se i mungojnë shumë!
Postimi, tashmë i fshirë nga Instagrami (sepse çfarë është drama pa pak mister, apo jo?), e përshkruante familjen e saj si “të mrekullueshme”. Britney shprehu keqardhjen që ka rikthyer kujtime të dhimbshme, duke shkruar: “Jam shumë e bekuar që kam një familje kaq të mrekullueshme. Më vjen shumë keq që kam hapur çështje të së kaluarës. Ndoshta e bëra sepse ndjeva nevojën të mbroja zemrën time. Jam kokëfortë, ndonjëherë në mënyrë fëmijërore dhe të turpshme. Më mungoni jashtëzakonisht shumë.” Epo, e çuditshme, por e sinqertë, siç duket!
Kjo deklaratë vjen në një kohë kur familjarët e saj shpresojnë që këngëtarja t'u bashkohet për darkën tradicionale të Falënderimeve (Thanksgiving). Sipas raportimeve, marrëdhëniet e saj me familjen, veçanërisht me motrën më të vogël, Jamie Lynn Spears, janë përmirësuar.
Për ata që e kanë ndjekur sagën e saj dramatike, marrëdhënia e Britney-t me familjen ka qenë e tensionuar prej vitesh. Sidomos pas përfundimit të kujdestarisë ligjore 13-vjeçare në vitin 2021, e cila drejtohej nga babai i saj, Jamie Spears, ajo nuk ka ngurruar të flasë hapur për pakënaqësitë e saj.
Vetëm pak javë më parë, situata ishte krejt tjetër. Këngëtarja kishte deklaruar se dëshironte të gjente një familje të re, duke pretenduar se ishte trajtuar si skllave gjatë kujdestarisë dhe duke kritikuar edhe motrën e saj. Madje, ajo akuzoi prindërit se kishin kaluar kohë me dy djemtë e saj, Sean Preston dhe Jayden, pa dijeninë e saj, duke e lënë të ndihej e përjashtuar nga jeta e tyre.
Me këtë deklaratë të fundit, Britney Spears duket se po sinjalizon një dëshirë për pajtim dhe përmirësim të marrëdhënieve. Pas vitesh konfliktesh publike, a mund të jetë kjo paqja e shumëpritur? Ose është thjesht një Britney tjetër e papritur? Le të shohim çfarë postimi fshihet radhës!