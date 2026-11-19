Kthesë historike në Broadway: “The Fantasticks” sjell romancën djalë-djalë!
Nëse ke parë ndonjëherë “The Fantasticks”, bëhu gati, sepse kështu s’e ke parë kurrë! Muzikali klasik, i cili sundoi për dekada si prodhimi më jetëgjatë Off-Broadway, tashmë ka mbërritur në Broadway me një version të riimazhinuar. Historia e njohur e dy të rinjve që dashurohen, ndërsa besojnë se prindërit e tyre nuk duan t’i lejojnë të martohen, merr një kthesë moderne: kësaj radhe djemtë takojnë djemtë!
Regjisori dhe koreografi Christopher Gattelli e ka ruajtur plotësisht sharmin, humorin dhe ngrohtësinë e këtij shfaqjeje. Ndonëse zhvendosja në një skenë më të madhe mund të bëjë audiencën të kujtojë pse shkëlqeu në skena më intime, magjia e tij mbetet e paprekur.
Në muzikal, Matt (Maxim Chlumecky) dhe Lewis (Nathan Levy) janë fqinjë që bien në dashuri. Të dy aktorët sjellin një çmenduri të ngrohtë në karakteret e tyre, plot hormone adoleshence dhe naivitet. Ndërsa nënat e tyre janë më të mençura, performancat e Leslie Rodriguez Kritzer dhe Ruthie Ann Miles i bëjnë ato po aq qesharake. Ato kanë thurur një plan: për të siguruar romancën e djemve, do të përdorin psikologjinë e kundërt duke u shtirur se e kundërshtojnë dashurinë e tyre. Ato ndërtojnë një mur mes tyre (personifikuar nga Ahmad Simmons) dhe, siç deklarojnë në një numër, nëse do të arrish qëllimin me fëmijët, Mos thuaj kurrë Jo.
Ndonëse historitë e dashurisë gej nuk janë të reja në skenë, është ende diçka madhështore që një klasik si “The Fantasticks”, i cili u shfaq premierë Off-Broadway në 1960, të marrë këtë version modern. E bukura është se sa pak duhet të ndryshohet: shfaqja kap romancën e zjarrtë të adoleshencës, e cila s’njeh kufij. Kjo vlen edhe kur El Gallo futet në mes. Me një bariton të pasur, Zane Phillips luan një bandit që shërben edhe si narrator, duke krijuar tension mes djemve në mënyrë që ata të gjejnë rrugën drejt njëri-tjetrit. Me muskujt e tij të spikatur, Phillips mund ta portretizonte lehtësisht El Gallon si një prani kërcënuese, por për meritë të tij dhe botës përrallore të prodhimit të Gattelli-t, Phillips thjesht magjeps.
Muskuj më të mëdhenj, orkestër më e madhe, skenë më e madhe: kjo është Broadway, deri në fund. Tetë muzikantë luajnë tani një partiturë që dikur interpretohej me piano dhe harpë, dhe skena fituese e Jason Sherwood shton shumë shkëlqim. Megjithatë, nëse një pjesë e sharrit të shfaqjes origjinale ishte thjeshtësia, ky përmirësim e ruan gjerësisht këtë ndjenjë. Mund të përpiqesh të kujtosh versionet e vjetra, ose thjesht mund të dorëzohesh dhe të këndosh me zë të ulët. Fabula muzikore e Tom Jones dhe Harvey Schmidt rezulton të ketë pasur gjithmonë vend për dy djem në dashuri, dhe me Ruthie Ann Miles dhe Leslie Rodriguez Kritzer që thurin plane në prapaskenë, kjo pritje 66-vjeçare ia vlente deri në pikën e fundit. Kjo kthesë s’është thjesht një detaj, por një shkëlqim i ri për një klasik, apo jo?